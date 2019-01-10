HABER

Tarihi objeler ve uyuşturucuyla yakalanıp, gözaltına alındılar

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 14:19 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler, Köşk ve Nazilli ilçelerinde, jandarmanın yaptığı yol kontrolü ve düzenlediği operasyonlarda Osmanlı Dönemi'ne ait 2 kılıç, 6 sikke, zümrüt veya yakut olduğu değerlendirilen değerli 10 taş ve bir miktar esrar ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Tarihi objeler ve uyuşturucuyla yakalanıp, gözaltına alındılar

Bahattin ALBAYRAK/KÖŞK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Efeler, Köşk ve Nazilli ilçelerinde, jandarmanın yaptığı yol kontrolü ve düzenlediği operasyonlarda Osmanlı Dönemi'ne ait 2 kılıç, 6 sikke, zümrüt veya yakut olduğu değerlendirilen değerli 10 taş ve bir miktar esrar ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
Efeler'de dün akşam saatlerinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü B.A. ve araçta yolcu bulunan B.A.'nın üzerlerinde yapılan aramalarda, Osmanlı Dönemi'ne ait 6 gümüş sikke ve 17 gram esrar ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aynı gün Köşk ilçesinin kırsal Başçayır Mahallesi'nde yaşayan E.E.'nin evinde yapılan aramada da Osmanlı Dönemi'ne ait 2 kılıç, Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde yaşayan K.Y.'nin evinde yapılan aramada da zümrüt veya yakut olduğu değerlendirilen toplam 10 değerli taş ele geçirildi. E.E. ve K.Y., gözaltına alındı.
Operasyonlarda ele geçirilen tarihi eser ve taşlara incelenmek üzere el konuldu. Yol kontrolünde ve evlerdeki operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Tarihi objeler ve uyuşturucuyla yakalanıp, gözaltına alındılarTarihi objeler ve uyuşturucuyla yakalanıp, gözaltına alındılar

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Sahildeki her şeye zarar verdilerSahildeki her şeye zarar verdiler
Annesini öldüren sanıktan şikayetçi olmadıAnnesini öldüren sanıktan şikayetçi olmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Ersun Yanal transferde bombayı patlattı

Ersun Yanal transferde bombayı patlattı

'Onun kadar popom yok'

'Onun kadar popom yok'

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Mezar kazıldı, katil oğlunun arkadaşı çıktı

Mezar kazıldı, katilin kim olduğu yıllar sonra tespit edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.