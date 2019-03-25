HABER

Tarihi okul cayır cayır yandı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 09:20 | Son Güncelleme

DENİZLİ’nin Çal ilçesinde Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılarak eğitim öğretime başlayan ve daha sonra Halk Eğitim Merkezi binası olarak devam eden 91 yılık tarihi 2 katlı Gazi Paşa Mektebi binası alevlere teslim oldu.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Çal ilçesinde Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılarak eğitim öğretime başlayan ve daha sonra Halk Eğitim Merkezi binası olarak devam eden 91 yılık tarihi 2 katlı Gazi Paşa Mektebi binası alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin 1.5 saatte kontrol altına alarak söndürdüğü yangında tarihi bina kullanılmaz hale geldi. Yangın saat 21.30 sıralarında Çal ilçesindeki Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait tarihi Gazi Paşa Mektebi'nde yaşandı. 1928 yıllında ilkokul olarak yapılan ve son 20 yıldır Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezi olarak hizmet veren Gazi Paşa Mektebi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler binanın eski olması nedeniyle kısa sürede büyüyerek etrafa saçıldı. İki binayı saran ve gökyüzünü aydınlatan alevler kilometrelerce uzantan da görüldü. Çevrede toplanan vatandaşlar da yangını korkulu gözlerle izledi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de 5 ayrı noktadan yangına müdahale etti. Alevlerin sardığı tarihi binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1.5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Restore edildiği öğrenilen binanın yangında büyük çapta zarar gördüğü öğrenildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "İhbar üzerine yangına 14 araç ve 36 personel ile müdahale ettik. Çeşitli noktalardan söndürme çalışmalarına başladık. Yaklaşık 1.5 saatte kontrol altına aldık ve soğutma çalışmalarına başladık. Maalesef tarihi bir mirasımız yangında büyük zarar gördü” dedi.

Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıAmbulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sobadan çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdıSobadan çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Tarihi okul kül oldu

Tarihi okul kül oldu

Bakan duyurdu! 'Çatı marka' geliyor!

Bakan duyurdu! 'Çatı marka' geliyor!

Nesrin Cavadzade transparan kıyafetiyle göz kamaştırdı!

Nesrin Cavadzade transparan kıyafetiyle göz kamaştırdı!

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Dünya bu haberle çalkalandı! Rusya'dan bomba Venezuela hamlesi!

Dünya bu haberle çalkalandı! Rusya'dan bomba Venezuela hamlesi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.