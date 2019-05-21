Tarihi Rus Kilisesi kültür merkezi olarak hizmet verecek

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Oltu ilçesinde en az 500 bin turist hedefimiz var. Buna gönülden inanıyorum. Burada yapacağımız tesislerle hedefimize ulaşacağız." dedi.

Vali Memiş, ilçede 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonrasında Ruslar tarafından 1885-1890 yıllarında inşa edilen ve restorasyonuna başlanacak tarihi Rus Kilisesi'ni ziyaret etti.

Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, valilik, kaymakamlık ve belediyenin yanı sıra Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) kilisenin restorasyonunda paydaş olduğunu söyledi.

İlerleyen günlerde kilisenin ihalesinin yapılacağını belirten Memiş, "Burası tescilli eser, gerekli izinleri de aldık. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Yaklaşık maliyeti 2,5 milyon liranın üstünde olan bir proje. Oltu ilçesinde en az 500 bin turist hedefimiz var. Buna gönülden inanıyorum. Burada yapacağımız tesislerle hedefimize ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İlk olarak binada dış güçlendirmenin yapılacağını dile getiren Memiş, şöyle devam etti: