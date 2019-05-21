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Tarihi Rus Kilisesi kültür merkezi olarak hizmet verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 22:13 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş: - "Oltu ilçesinde en az 500 bin turist hedefimiz var. Buna gönülden inanıyorum. Burada yapacağımız tesislerle hedefimize ulaşacağız" - "Yeni yapılacak Taşhan Çarşısı'nı Osmanlı mimarisiyle yapacağız. Kalkınma ajansımız, valiliğimiz ve ilçe belediyemizle 9 milyonluk bir proje hazırlıyoruz"

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Oltu ilçesinde en az 500 bin turist hedefimiz var. Buna gönülden inanıyorum. Burada yapacağımız tesislerle hedefimize ulaşacağız." dedi.

Vali Memiş, ilçede 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonrasında Ruslar tarafından 1885-1890 yıllarında inşa edilen ve restorasyonuna başlanacak tarihi Rus Kilisesi'ni ziyaret etti.

Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, valilik, kaymakamlık ve belediyenin yanı sıra Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) kilisenin restorasyonunda paydaş olduğunu söyledi.

İlerleyen günlerde kilisenin ihalesinin yapılacağını belirten Memiş, "Burası tescilli eser, gerekli izinleri de aldık. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Yaklaşık maliyeti 2,5 milyon liranın üstünde olan bir proje. Oltu ilçesinde en az 500 bin turist hedefimiz var. Buna gönülden inanıyorum. Burada yapacağımız tesislerle hedefimize ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İlk olarak binada dış güçlendirmenin yapılacağını dile getiren Memiş, şöyle devam etti:

"Daha sonra ne şekilde kullanacağımızı değerlendireceğiz. Büyük ihtimalle kültür merkezi gibi değerlendireceğiz. Allah nasip ederse çok kısa süre içerisinde burayı hizmete açacağız. Oltu'nun turizmine kazandırmayı düşünüyoruz. Benim hayalim, tur otobüsleri Erzurum'dan, Karadeniz'den yola çıkıp buraya gelecek ve Oltu'yu gezecekler."

- "Turizm demek istihdam demek"

İlçede yapılacak yatırımlar sayesinde yoğun turist akını olacağını işaret eden Memiş, şunları kaydetti:

"Turizm demek istihdam demek, bir şehrin kalkınması demek. Türkiye'deki gelir düzeyinin artması ile herkes bir seyahat halinde, turizm faaliyeti içerisinde. Dolayısıyla Oltu'da, Uzundere'de Tortum'da, Tortum Şelalesi'nde, Tortum Gölü'nde biz de bu pastadan fazlasıyla pay almak istiyoruz. Özelikle hem doğanın bize verdiği nimetleri hem de tarihi zenginliklerimizi konuklarımızla paylaşacağız, bu konuda emin adımlarla ilerliyoruz."

- "Taşhan Çarşısı'nı Osmanlı mimarisiyle yapacağız"

İlçede faaliyet gösteren Oltu Taşhan Çarşısı'nın iyi bir yerde olmadığını, daha iyi yerde bulunması için çalışma başlattıklarını anlatan Memiş, "Yeni yapılacak Taşhan Çarşısı'nı Osmanlı mimarisiyle yapacağız. Kalkınma ajansımız, Valiliğimiz ve ilçe belediyemizle 9 milyonluk bir proje hazırlıyoruz. Oltu'ya yakışan bir yerde modern şekilde yaparak bir yıl içinde yaparak Erzurum'un hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.

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Erzurum Valisi Okay Memiş Oltu rus kilisesi

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