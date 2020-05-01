HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tarihi yelkenli tekrar Boğaz'dan geçti

Tarihi yelkenli tekrar Boğaz'dan geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2020 16:59 | Son Güncelleme

Dünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi 12 gün sonra tekrar İstanbul Boğazı'ndan geçti. Dünya turuna çıkan 94 yıllık gemi rotasını Rusya'nın Kaliningrad şehrine çevirdi. Almanya'nın Bremerhaven şehrinde 1926 yalında inşa edilen ve 'Padua' ismi verilen gemi, 2. Dünya savaşından sonra 1946 yalında savaş tazminatı olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne teslim edilmişti

DÜNYA TURUNA ÇIKTI

1926 yılında Almanya'da yapımı tamamlanan 114 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Rusya bayraklı 'Kruzenshtern' adlı 4 direkli yelkenli eğitim gemisi 12 gün önce Karadeniz'e geçmişti. Tarihi yelkenli bugün saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. Dünyanın en büyük ikinci yelkenli gemisi olarak adlandırılan tarihi gemi, Bellingshausen ve Lazarus adlı Rus denizcilerin Antarktika'yı keşfinin iki yüzüncü yıl dönümü nedeniyle dünya turuna çıktı. Dünyada bir çok liman ziyaretinde bulunan 94 yaşındaki gemi bu sefer rotasını Rusya'nın Kaliningrad şehrine çevirdi. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.

2. DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA TAZMİNAT OLARAK VERİLDİ

Gemi Almanya'nın Bremerhaven şehrinde 1926 yalında inşa edildi ve 'Padua' ismini aldı. 2. Dünya savaşından sonra 1946 yalında savaş tazminatı olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne teslim edildi ve Rus Donanmasının eğitim gemisi olarak görev yaptı. Geçmişte 3 Alman filminde de kullanılan gemi 1965 yalında Sovyet Bilimler Akademisine devredildi ve halen eğitim amaçlı kullanılıyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
Çeşme'de görüntülendi! 2 metrelik dev balıkÇeşme'de görüntülendi! 2 metrelik dev balık
TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür? TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi

Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi

Gözaltına alınan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı

Gözaltına alınan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Ödül villası bakın kiminmiş!

Ödül villası bakın kiminmiş!

İki ilde günlerdir koronavirüs vakası görülmüyor

İki ilde günlerdir koronavirüs vakası görülmüyor

Türkiye'de ilk kez görüldü! Koronavirüs uyarısı

Türkiye'de ilk kez görüldü! Koronavirüs uyarısı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

Playstation 4

Playstation 4

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çeşme’de görüntülendi! 2 metrelik kemane balığı

Çeşme'de görüntülendi! 2 metrelik dev balık

Kocaeli'de yürek yakan haber! Önce sonra, sonra oğlu koronavirüse yenildi

1 Mayıs'ta yürek yakan haber! Önce sonra, sonra oğlu koronaya yenildi

Hatay'da dere yatağına düşen ineği vatandaşlar kurtardı

Vatandaşlar seferber oldu! 15 kişi...

Antalya'da yasağa rağmen sokakta dans ettiler

Yasağa rağmen sokakta dans ettiler

Sosyal mesafe kuralına uyan kediler gülümsetti

Kedilerin sosyal mesafe kuralı gülümsetti

Pizza gaspçısından korkunç saldırı!

Demirle kadının kafasına vurdu! Bakın sebebi neymiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.