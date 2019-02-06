Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi

Yunanistan Başbakanı Çipras, Ayasofya’yı ziyaretinin ardından saat 12.00 sıralarında Heybeliada Ruhban Okulu’na geldi. Ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın eşlik ettiği Çipras, okula girdikten sonra mum yaktı.

Çipras, okulun içindeki kilisede düzenlenen ayinin ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ikili görüşmede bulunacak. Çipras, 48 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret eden ilk Yunanistan Başbakanı oldu.



