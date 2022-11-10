HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tarım işçilerinin taşındığı midibüs şarampole devrildi! Yaralılar var...

Tarım işçilerinin taşındığı midibüs şarampole devrildi! Yaralılar var...

10.11.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, tarım işçilerinin taşındığı midibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildiği kazada 12 kişi hafif yaralandı.

Tarım işçilerinin taşındığı midibüs şarampole devrildi! Yaralılar var...

Kaza, saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Tarladaki mesaileri biten işçilerin taşındığı, İ.G. yönetimindeki midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Screenshot_3

Yan yatan midibüste hafif yaralanan 12 işçi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araçla hiç ceza yemedim, yaya olarak yedimAraçla hiç ceza yemedim, yaya olarak yedim
Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler! Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!
AK Parti'den adaydı! CHP bu kareyle duyurduAK Parti'den adaydı! CHP bu kareyle duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Tarım işçisi Adana

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği EYT'de tarih belli oldu! 3600 ek gösterge detayı...

Milyonların beklediği EYT'de tarih belli oldu! 3600 ek gösterge detayı...

Her satırı iğrenç! 'Evlendiğim günden itibaren tecavüz ettiler'

Her satırı iğrenç! 'Evlendiğim günden itibaren tecavüz ettiler'

Stüdyodakiler şoke oldu, utancından yüzünü kapattı

Stüdyodakiler şoke oldu, utancından yüzünü kapattı

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Bu tarihlere dikkat! Rusya'dan geliyor: Çok sert olacak

Bu tarihlere dikkat! Rusya'dan geliyor: Çok sert olacak

Canlı yayında tartışma yaratan "Bakan Soylu" sözleri! Kendini "RTÜK not alsın" diyerek düzeltti

Canlı yayında tartışma yaratan "Bakan Soylu" sözleri! Kendini "RTÜK not alsın" diyerek düzeltti

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir

Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.