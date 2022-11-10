Tarım işçilerinin taşındığı midibüs şarampole devrildi! Yaralılar var...

Kaza, saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Tarladaki mesaileri biten işçilerin taşındığı, İ.G. yönetimindeki midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yan yatan midibüste hafif yaralanan 12 işçi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)