Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alacak

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığına 5 bin personelin alınacağını açıkladı. Pakdemirli, "5 bin personel almaktaki amacımız, orman ürünleri ile ilgili ithalatlarımızı tamamen sıfıra indirmek. 2020 sonunda tamamen yerli ve milli orman envali üretmek ve tüketmek amacıyla 5 bin personelin istihdamını sağlıyoruz. KPSS şartlarına, puanlarına göre alınacak ve kadroları ihdas edilecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Helvacı Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada mahalle sakinleri ile bir araya gelen Bekir Pakdemirli'nin programına Aliağa Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı MHP'li Serkan Acar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Eroğlu da katıldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Bekir Pakdemirli, uzun zamandır Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait atamalarla ilgili bir beklentinin olduğunu söyledi. Norm kadro çalışmalarının yeni tamamlandığını kaydeden Pakdemirli, 5 bin personel alacaklarını açıkladı. Pakdemirli, "Bununla ilgili gerekli başvuruları da Hazine ve Maliye Bakanlığımızla karşılıklı konuştuk. Bakanlıktan bize 5 bin kadro tahsis edildi. 1200 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru, 800 memur, 300 de şoför alımı olacak. Diğer meslek mensupları için çalışmalarımız sürüyor. İnşallah ilerleyen günlerde ihtiyaç oldukça kadrolar tahsis edilecek" dedi. 5 bin kişiyi alma gerekçesini de açıklayan Bakan Pakdemirli, "Orman ürünleri ile ilgili ithalatlarımızı tamamen sıfıra indirmek. 2020 sonunda tamamen yerli ve milli orman envali üretmek ve tüketmek amacıyla 5 bin personelin istihdamını sağlıyoruz. KPSS şartlarına, puanlarına göre alınacak ve kadroları ihdas edilecek" dedi.

ÜRETİCİNİN PARASI YATIRILACAK

Daha önceden çiğ süt desteklerini 10 kuruştan 25 kuruşa çıkardıklarını da hatırlatan Bakan Bekir Pakdemirli, "244 bin yetiştiriciye toplamda 784 bin ton süt için 184 milyon lirayı saat 18.00 itibari ile hesaplarına yatıracağız" dedi. Daha sonra Helvacı Mahallesi sakinlerine seslenen Bekir Pakdemirli, pazar günü yapılacak olay yerel seçimler için Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarına oy istedi. Pakdemirli, 15 Temmuz'daki darbe girişimini de hatırlatarak, "Filmlerde görseniz inanmayacağınız senaryoları, o akşam hep birlikte yaşadık. Rahmetli İnönü'ye sormuşlar 'Lozan nedir?' O da 'Türkiye'ye verilmiş yüz yıllık süredir' demiş. Şimdi yüzyıl doluyor. Biz hep birlikte dik durduğumuz sürece kimse gönderimizden bu bayrağı indiremez, ezanı dindiremez" diye konuştu.

'TEK PROJE GETİRMEDİ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kendisini bakan olduktan iki hafta sonra ziyaret ettiğini de söyleyen Pakdemirli, "Aziz Kocaoğlu'na 'Ne projen varsa hepsini getir, yapacağım' dedim. 8 ay boyunca hiçbir proje getirmedi. Bunların İzmir'e hizmet ile ilgili dertleri yok. Hiç yan yana gelmeyecek dediğimiz partiler bir araya geldi. Bunların derdi millet değil, bunların derdi sadece kendilerine siyasi rant elde etmek" dedi. Pakdemirli, konuşmasının ardından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar için yazdığı şiiri okudu.