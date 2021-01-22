Tarım ve Orman Bakanlığı İBB'nin mobil halk ekmek araçlarını yasakladı mı, taraflar ne diyor?

Genelgenin kamuoyuna yansıması sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi hesabından yaptığı bir paylaşımla, kamuoyunda dile getirildiği gibi bir yasak olmadığını açıkladı.

Tartışma yaratan genelgenin ilgili maddesinde, "seyyar araçlarla, ambalajlı veya ambalajsız ekmek ve ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve pide satışına izin verilmemesi" ifadesi yer alıyor.

Bu gelişme sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı, Perşembe akşamı bir genelge yayımladı.

Belediye Meclisi'ndeki AKP grubuna göre ise "Halk Ekmek büfelerine hayır denilmiyor, kayıtsız şartsız yetki devrine onay verilmiyor."İBB, Halk Ekmek büfelerinin sayısını artıramayınca, mobil Halk Ekmek araçları projesi ile dağıtım noktalarının sayısını artırmak istedi.

İBB'ye göre, Belediye Meclisi'nde çoğunluğa sahip AKP bu yönde bir karar alınmasını engelliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir süredir tartışılan konulardan biri de, Halk Ekmek büfelerinin sayısının artırılması.

Söz konusu paylaşımda yasağın "belediye araçlarına ilişkin değil" konutlarda üretilen ekmeğin dağıtımına ilişkin olduğu, iddiaların "bakanlığı karalama amacı" taşıdığı kaydedildi.

https://twitter.com/TCTarim/status/1352391334317985794

İBB: Sağlıklı ve ucuz ekmek hizmetini her koşulda sürdüreceğiz

İBB Sözcüsü Murat Ongun, mobil hizmet araçları ile İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek hizmetini her koşulda sürdüreceklerini açıkladı.

https://twitter.com/Mrt\_Ongun/status/1352351347631337473?s=20

Medyascope'a konuşan İBB Halk Ekmek (İHE) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama da bakanlığın, "kararlılıkları karşısında açıklama yapmak zorunda kaldığını" söyledi.

Özgen Nama, benzer bir genelgenin daha önce de var olduğunu ancak son genelgeye "kendilerine geri adım attırmak için" seyyar araç maddesi eklendiğini savundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kocaeli'nde konu ile ilgili sorulara yanıt verdi ve "Dün yazılan yazı, başka türlü bir uygulama olarak sahaya yansısaydı bile, biz, ekmek satışımıza devam edecektik" dedi.

AKP**: İstanbul'daki ekmek kuyruklarının nedeni beceriksizlik**