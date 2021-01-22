HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tarım ve Orman Bakanlığı İBB'nin mobil halk ekmek araçlarını yasakladı mı, taraflar ne diyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı İBB'nin mobil halk ekmek araçlarını yasakladı mı, taraflar ne diyor?

22.01.2021 15:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tarım ve Orman Bakanlığı İBB'nin mobil halk ekmek araçlarını yasakladı mı, taraflar ne diyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li yönetim ve çoğunluğu elinde bulunduran AKP arasında bir süredir Halk Ekmek büfelerinin sayısının artırılması üzerinden bir tartışma devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir süredir tartışılan konulardan biri de, Halk Ekmek büfelerinin sayısının artırılması.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), büfelerin sayısının artırılmasını destekliyor.

İBB'ye göre, Belediye Meclisi'nde çoğunluğa sahip AKP bu yönde bir karar alınmasını engelliyor.

Belediye Meclisi'ndeki AKP grubuna göre ise "Halk Ekmek büfelerine hayır denilmiyor, kayıtsız şartsız yetki devrine onay verilmiyor."İBB, Halk Ekmek büfelerinin sayısını artıramayınca, mobil Halk Ekmek araçları projesi ile dağıtım noktalarının sayısını artırmak istedi.

Bu gelişme sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı, Perşembe akşamı bir genelge yayımladı.

Tartışma yaratan genelgenin ilgili maddesinde, "seyyar araçlarla, ambalajlı veya ambalajsız ekmek ve ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve pide satışına izin verilmemesi" ifadesi yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı: İddialar bakanlığımızı karalama maksadı taşıyor

Genelgenin kamuoyuna yansıması sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi hesabından yaptığı bir paylaşımla, kamuoyunda dile getirildiği gibi bir yasak olmadığını açıkladı.

Söz konusu paylaşımda yasağın "belediye araçlarına ilişkin değil" konutlarda üretilen ekmeğin dağıtımına ilişkin olduğu, iddiaların "bakanlığı karalama amacı" taşıdığı kaydedildi.

https://twitter.com/TCTarim/status/1352391334317985794

İBB: Sağlıklı ve ucuz ekmek hizmetini her koşulda sürdüreceğiz

İBB Sözcüsü Murat Ongun, mobil hizmet araçları ile İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek hizmetini her koşulda sürdüreceklerini açıkladı.

https://twitter.com/Mrt\_Ongun/status/1352351347631337473?s=20

Medyascope'a konuşan İBB Halk Ekmek (İHE) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama da bakanlığın, "kararlılıkları karşısında açıklama yapmak zorunda kaldığını" söyledi.

Özgen Nama, benzer bir genelgenin daha önce de var olduğunu ancak son genelgeye "kendilerine geri adım attırmak için" seyyar araç maddesi eklendiğini savundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kocaeli'nde konu ile ilgili sorulara yanıt verdi ve "Dün yazılan yazı, başka türlü bir uygulama olarak sahaya yansısaydı bile, biz, ekmek satışımıza devam edecektik" dedi.

AKP**: İstanbul'daki ekmek kuyruklarının nedeni beceriksizlik**

İmamoğlu, "Tarım Bakanlığı'nın bu süreci ifade etmediğini açıklaması, sorunu şimdilik çözmüştür. Ama ekmek davası, yoksullukla mücadele konusunda hiçbir engel tanımayacağımızı da tüm İstanbul halkına duyuralım" şeklinde konuştu.

Gazetecilerin, açıklamadaki karalama kampanyasına ilişkin hatırlatmasına İmamoğlu, "Yani onu, kamuoyunun ve hukukçuların takdirine bırakıyorum" yanıtını verdi.

İBB AKP Meclis Grubu Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise İmamoğlu yönetiminde, "beceriksizlik" nedeniyle ekmek kuyrukları oluştuğunu iddia ediyor.

https://twitter.com/muhammetkynr/status/1351603468977516549?s=20

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin de 13 Ocak tarihli paylaşımında, İBB'nin mobil araçlarla ekmek dağıtımına başlamış olmasını "göstermelik bir hareket" olarak değerlendirmiş, kendi araçlarıyla İHE'nin satış fiyatına ekmek satabileceklerini iddia etmişti.

https://twitter.com/erdogancetin37/status/1349428002627719171?s=20

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar
27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?
Sanal dünyada kullanabileceğiniz en güzel takma isimlerSanal dünyada kullanabileceğiniz en güzel takma isimler

En Çok Okunan Haberler

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Survivor ile ünlenmişti! Son hali olay oldu

Survivor ile ünlenmişti! Son hali olay oldu

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu’nun cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu’nun cenaze namazına katıldı

HSK'dan 13 hakim ve savcı hakkında flaş karar

13 hakim ve savcı hakkında flaş karar

Ekrem İmamoğlu'ndan mobil ekmek büfeleriyle ilgili flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan mobil ekmek büfeleriyle ilgili flaş açıklama

Tokat’ta 10 kişide mutant virüs tespit edildi

Tokat’ta 10 kişide mutant virüs tespit edildi

POMEM 8 bin polis alımı 2021 son durum... 27. Dönem POMEM sınavı tarihleri nedir? 8 bin polis alımı ne zaman hangi tarihte?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı 2021... Adalet Bakanlığı en az lise mezunu zabıta ve icra katibi alımı ne zaman, tarihi ve şartları neler?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.