Tarkan'ın kuzeni hala bulunamadı! Acılı anne feryat etti

Bakırköy'de görülen duruşmaya Ercan Gönülkırmaz'ın annesi Hava Gönülkırmaz ve kuzeni Yüksel Çelik şikayetçi olarak katıldı. Duruşmada tutuksuz yargılanan 3 sanıktan sadece Akın Özagin isimli sanık yer aldı. Şarkıcı Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 sanığın hala firari olduğu görüldü. Duruşma tanık Özgür Yuca'nın dinlenmesiyle devam etti.

2016 YILINDA DA BİRİSİ ÖLMÜŞTÜ

Sanıkları tanımadığını belirten Özgür Yuca, "Olayın meydana geldiği yerde benim de dükkanım vardı, ben de pastane işletiyordum. Dükkanlarımız yan yanaydı. Olay tarihinde ben evdeydim, müşterilerimden birisi beni arayarak dükkanımın yandığını söyledi. Silah sesleri duyduğundan bahsetti. Benim iş yerimde yanan bir şey olmadı ancak yan taraftaki iş yerinde çıkan yangından dolayı içerisi duman dolmuştu. 2016 yılında bu olayın meydana geldiği iş yerinde birisi öldürülmüştü, bizim mahalleden tanıdığım birisiydi. Bu öldürme olayı ile davaya konu olan öldürme olayı arasında bir bağlantı var mı bilmiyorum. Ali Koçak bizim mahallede oturan birisidir, bir ara bu iş yerinin önüne geldi. Orada bir tartışmaları oldu. Polis bana 'Ali Koçak isimli kişiyi bu yer açılırsa gelip yakarız tarzı konuşmalar yapıp yapmadığını' sordu. Ben de kişiyi sadece tanıdığımı söyledim" dedi.