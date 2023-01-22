HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tarla kenarında cesedi bulunmuştu! Korkunç itiraf: Evlilik dışı ilişkilerini aileleri öğrenmesin diye...

Tarla kenarında cesedi bulunmuştu! Korkunç itiraf: Evlilik dışı ilişkilerini aileleri öğrenmesin diye...

22.01.2023 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta tarla kenarında sırt çantasında bir bebek cesedi bulunmuştu. Polis ekipleri, bebeğin anne ve babasının K.G (27) ve S.D. (28) olduğunu tespit etti. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 Ocak'ta doğum yaptığı belirlenen K.G'nin ifadesinde, evlilik dışı ilişkilerini ailelerinin öğrenmemesi için bebeği ölüme terk ettiklerini söylediği öğrenildi. Şüpheliler tutuklandı. İşte olayın detayları...

Tarla kenarında cesedi bulunmuştu! Korkunç itiraf: Evlilik dışı ilişkilerini aileleri öğrenmesin diye...

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki Orhan Gazi Caddesi'nde tarla kenarında 18 Ocak'ta bebek cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturmada, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 Ocak'ta dünyaya gelen bir bebeğin nüfus kaydının yapılmadığını belirledi.

0x0-usakta-vicdanlari-sizlatan-olay-tarla-kenarinda-bulunan-sirt-cantasindan-bebek-cesedi-cikti-1674060303647

ANNE VE BABA TESPİT EDİLDİ

Polis ekibi, hastanede doğum yapan K.G'nin (27), Ünalan Mahallesi'ndeki apartta kaldığını tespit etti. K.G, gözaltına alındı. K.G'nin ifadesi doğrultusunda bebeğin babası olduğu değerlendirilen S.D. (28) de yakalandı.

usakta-yeni-dogmus-bebek-cesedi-bulundu_814fb222

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

K.G. ifadesinde Bartın'da yaşadığını, internette tanıştığı S.D. ile 1 yılı aşkın süredir ilişkileri bulunduğunu, zaman zaman Uşak'a gelerek S.D. ile kaldığını, evlilik dışı birlikteliklerinden ailelerinin haberi olmaması ve bakamayacaklarını düşündükleri için bebeği ölüme terk ettiklerini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen K.G. ve S.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

650x344-usakta-vicdanlari-sizlatan-olay-tarla-kenarinda-bulunan-sirt-cantasindan-bebek-cesedi-cikti-1674060244266

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fatih Mahallesi'ndeki Orhan Gazi Caddesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan R.H, 18 Ocak'ta polisi arayarak çiftliğinin karşısındaki boş tarlanın kenarında sırt çantasında bebek cesedi bulduğunu bildirmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mustafa Sarıgül duyurdu: 'İsveç Başbakanı Kristersson'a İncil göndereceğiz'Mustafa Sarıgül duyurdu: 'İsveç Başbakanı Kristersson'a İncil göndereceğiz'
Dünya şokta: Her an başlayabilir! Putin, Rusya’da gökdelenlerin tepesine kurduDünya şokta: Her an başlayabilir! Putin, Rusya’da gökdelenlerin tepesine kurdu
Büyük vurgunda tutuklanan avukat şoke etti! Paylaştığı fotoğraflar...Büyük vurgunda tutuklanan avukat şoke etti! Paylaştığı fotoğraflar...
Anahtar Kelimeler:
Uşak ceset bebek tarla

En Çok Okunan Haberler

O ilde adeta altın fışkıracak! Gözler cuma gününe çevrildi! 109 ton altın bulunmuştu

O ilde adeta altın fışkıracak! Gözler cuma gününe çevrildi! 109 ton altın bulunmuştu

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Geçen hafta harekete geçildi! Sevinçte uyuyamamışlar: Buranın altında hazine yatıyor

Geçen hafta harekete geçildi! Sevinçte uyuyamamışlar: Buranın altında hazine yatıyor

Kan donduran olay! Sokak ortasında 10 kurşun sıktı, sonra...

Kan donduran olay! Sokak ortasında 10 kurşun sıktı, sonra...

Türkiye'de kış ortasında bahar havaları artacak

Türkiye'de kış ortasında bahar havaları artacak

İETT otobüsünde cinsel ilişki! Kendini bakın nasıl savundu

İETT otobüsünde cinsel ilişki! Kendini bakın nasıl savundu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.