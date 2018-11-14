Tarlada hem ekim hem de hasadı öğrencilerin gözlemlemelerini sağladıklarını kaydeden Kökten, kentin yüzde 52 civarında çayır ve mera alanına sahip olduğunu belirtti.

Dersten çıktıktan sonra üniversitenin Erentepe köyündeki uygulama tarlasına giden Kökten, burada iş elbisesi olarak şalvar ve çizmelerini giyip kasket takarak traktörün başına geçiyor. Kökten, tarlada da öğrencilerine uygulamalı tarım yöntemleri hakkında bilgiler aktarıyor.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak'ın teşviki ile yem bitkileri alanında Bingöl şartlarına uyumlu yerli tohum geliştirme konusunda çalışma yürüten Prof. Kökten, öğrencilerine hem sınıfta hem de tarlada eğitim veriyor.

Bingöl'ün, hem hayvancılık hem de yem bitkileri açısından oldukça stratejik bir noktada bulunduğunu anlatan Kökten, bölgede yetişebilecek ve buraya adapte olabilecek çeşit veya çeşitleri deneyerek, bölgenin hayvancılığına bir nebze katkıda bulunmak için çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Kentin tahıllar yönünden de oldukça iyi durumda olduğunu vurgulayan Kökten, yem ve tahıl dışında, bölgenin ekonomisine katkı sağlayan endüstriyel bitkiler veya yemeklik dane baklagiller konusunda da oldukça iyi durumda olduğunu dile getirdi.

- "Irak ve Pakistan'dan getirilen tohumlarını deniyoruz"

Kökten, yem bitkileri dışında özellikle yerel tohumları ön plana çıkarma adına Tarım İl Müdürlüğünden temin edilen tohumlarla deneme ekimleri yaptıklarını ifade ederek, şu bilgileri aktardı:

"Özellikle günümüzde ön plana çıkan kinoa denilen bir bitki var. Iğdır Üniversitesinden bir arkadaşımızın gönderdiği tohumların ilkbaharda denemesini kuracağız. Çanakkale'den gönderilen tef olarak isimlendirilen bir bitkimizi yem açısından değerlendiriyoruz. Hayvanlara yem amaçlı ekiyoruz ama bunun tohumları aynı zamanda zayıflama çayı olarak da kullanılıyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden gönderilen çemen isimli bir yem bitkimiz var. Farklı bölgelerden yerel popülasyon olarak toplanmış, Irak ve Afganistan gibi farklı ülkelerden getirilmiş tohumların burada adaptasyon denemesini kuruyoruz ki bu bölgeye biraz daha hayvancılık açısından, tarla tarımı içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliğinin artması konusuna faydalı olmaya çalışıyoruz."