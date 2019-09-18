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Tarladan sofraya uzanan bulgurun serüveni

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 09:57 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te Türk yemek kültürünün vazgeçilmezi olan bulgur sıcak yaz günlerinde uzun ve zahmetli bir üretim sürecinin ardından tezgâhlardaki yerini alıyor.

Tarladan sofraya uzanan bulgurun serüveni

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te Türk yemek kültürünün vazgeçilmezi olan bulgur sıcak yaz günlerinde uzun ve zahmetli bir üretim sürecinin ardından tezgâhlardaki yerini alıyor. Bulgur üretim tesisi sahibi İbrahim Sarı, "Dünyada en kaliteli durum buğdayı Güneydoğu Anadolu bölgesinde üretilir" dedi.
Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetişen buğday, hasadı yapıldıktan sonra işlem yapılmak üzere tesislere getiriliyor. Fabrikalarda eleme işlemlerinden geçen buğday büyük kazanlarda haşlanıp, römorklarla serim alanlarına dökülerek güneşin altında kurumaya bırakılıyor. Yaklaşık 2 gün kavurucu sıcakta kurutularak daha doğal ve lezzetli hale getirilen bulgurun üretiminde gastronomi kenti Gaziantep önemli rol oynuyor. Belirli aralıklarla traktörlere takılan tırmıklar yardımıyla buğday tanesinin her tarafının güneş görmesi sağlanıyor. Kuruyan buğdaylar yine traktörlerle toplanarak kırım yapıldıktan sonra bulgur haline getiriliyor. Uzun ve meşakkatli bir yolculuğu olan bulgur, lezzetiyle tüm dünyada vazgeçilmez ürünler arasında yer alıyor.
EN KALİTELİ DURUM BUĞDAYI GÜNEYDOĞU'DA
Dünyada en kaliteli durum buğdayının Güneydoğu Anadolu bölgesinde üretildiğini ifade eden, Bulgur üreticisi İbrahim Sarı, "Kaliteli bulgur, durum buğdayından üretilir. Dünyada en kaliteli durum buğdayı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üretilir. Biz burada buğdayı alıyoruz, daha sonra yabancı maddelerden ayırmak için eleniyor ve ardından yıkama işlemi yapılıyor. Sonra haşlama yapıldıktan sonda en doğal şekilde yere seriyoruz. Şu anda teknoloji gelişti, kış aylarında kapalı devre kurutma sistemi ile kurutuyoruz. Ama doğal olduğu için yaz aylarında güneşten faydalanarak hem lezzet hem de renk olarak daha güzel ürün elde ediyoruz. Burada toplanan bulgur tekrar yıkama işlemine geçiyor. Daha sonra dış yüzeyindeki kabuk beş-altı kat soyuluyor. Soyulan bulgura kırma işlemi yapılıyor. Biz kendi tesislerimizde doğal olması için taş değirmende üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz bulguru kurutma işlemleri bittikten sonra pilavlık ve köftelik olarak ayırıyoruz. Yine taş ayırıcısında geçerek içerisindeki yabancı maddeleri temizliyoruz" diye konuştu.
BULGURUN YURT DIŞINA SATIŞI HER GEÇEN GÜN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Yurt dışından taleplerin olduğunu belirten Sarı, "Bulgur buğdaydan üretilen bir ürün olduğu içi buğdayın rekoltesi neyse bulgurun rekoltesi de o olur. Bu sene Türkiye genelinde iklim şartları nedeniyle bir düşüş yaşandı. Bulgurun yurt dışına satışı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Hala istediğimiz yerlere gelemedik ama yurt dışı pazarında daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Bulgur sağlık açısından çok faydalı ve içerisinde nişasta barındırmayan bir ürün. Şu anda Amerika'da ordunun en önemli gıda maddelerinler birisi, bu şekilde tanıtımı arttırırsak dünyada daha çok tanınacak. Bulgurun güneşte kurumasının lezzeti çok farklı güneş bulguruyla ısıtma sistemindeki bulgurun tatları anı olmaz. Her ikisinde de lezzet alınabiliyor. Bizim bölgemizde güneşin buğdayımıza vermiş olduğu ayrı bir lezzet var" dedi.

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Tarladan sofraya uzanan bulgurun serüveniTarladan sofraya uzanan bulgurun serüveniTarladan sofraya uzanan bulgurun serüveniTarladan sofraya uzanan bulgurun serüveni

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