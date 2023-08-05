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Tartışma kanlı bitti! Kocasını bıçaklayarak öldürdü… Uşak’ta korkunç olay!

05.08.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta karısı tarafından bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. kocası Emrah A'yı mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. Olayın ardından yaralanan Emrah A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte dehşete düşüren olayın detayları…

Uşak’ta dehşete düşüren bir olay yaşandı. Evde tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan koca hayatını kaybetti.

Olay, Uşak Cumhuriyet Mahallesi 5. Körfez Sokak’ta bulunan bir sitenin 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. (40) adlı şahıs kocasıyla evde henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesine üzerine E.A. kocası Emrah A’yı mutfaktan aldığı bıçakla ağır yaraladı.

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Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine, 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emrah A’yı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Ağır yaralı Emrah A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay ardından polis ekiplerince gözaltına alınan E.A’nın emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

İHA

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