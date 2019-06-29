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Tartıştığı 4 kişi tarafından dövüldü, öldü (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 18:49 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİLER ÇANAKKALE'YE SEVK EDİLDİ Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Ramazan Öksüz'ün (31) bir eğlence mekanı çıkışında 4 kişi tarafından dövülerek öldürülmesinin ardından gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

Tartıştığı 4 kişi tarafından dövüldü, öldü (3)

ŞÜPHELİLER ÇANAKKALE'YE SEVK EDİLDİ
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Ramazan Öksüz'ün (31) bir eğlence mekanı çıkışında 4 kişi tarafından dövülerek öldürülmesinin ardından gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, özel harekatın aracıyla feribota götürülüp, Çanakkale'ye sevk edildi. Gün boyu emniyet önünde bekleyen kalabalık, şüphelilerin feribota götürülmesi sırasında aracın peşinden gitti ancak gişelerde barikat kuran polis, daha ilerisine izin vermedi. Bu anlarda polis ve gruptakiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.
MÜZİK YAYINI 23.59'DA SONA ERECEK
Bozcaada'da gerginliğe sebep olan olayın ardından Kaymakam İbrahim Gültekin başkanlığında yapılan toplantıda, eğlence yerlerinde daha önce 01.30'a kadar devam eden müzik yayınının bundan böyle 23.59'da sona erdirileceği, yine içkili mekanların da en geç 01.30'da kapanması kararı alındı. Ayrıca, Ramazan Öksüz'ün ölümü nedeniyle de Bozcaada'da 3 gün boyunca tüm müzik yayınlarının durması kararı alındı.

Serkan İLİK/BOZCAADA(Çanakkale), (DHA)
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Tartıştığı 4 kişi tarafından dövüldü, öldü (3)Tartıştığı 4 kişi tarafından dövüldü, öldü (3)Tartıştığı 4 kişi tarafından dövüldü, öldü (3)

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