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Tartıştığı kişinin kafasında cam şişe kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 09:46 | Son Güncelleme

FATİH'te alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, tartıştığı adamın  kafasında cam şişe kırdı.  Başından yaralanan adam, ambulansla hastaneye götürüldü.

Tartıştığı kişinin kafasında cam şişe kırdı

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, (DHA) FATİH'te alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, tartıştığı adamın kafasında cam şişe kırdı. Başından yaralanan adam, ambulansla hastaneye götürüldü.
Olay, Fatih Aksaray Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen adam, cadde üzerinde yürüyen bir kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Alkollü olduğu iddia edilen kişi, elinde bulunan cam şişeyi tartıştığını adamın kafasında kırdı, kendi elleri de kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Başından yaralanan adam ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerken, saldırı sırasında elleri kesilen kişiye ise ilk müdahale bir başka ambulansta yapıldı. Başından yaralanan adamın durumunun iyi oduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

Tartıştığı kişinin kafasında cam şişe kırdıTartıştığı kişinin kafasında cam şişe kırdıTartıştığı kişinin kafasında cam şişe kırdı

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