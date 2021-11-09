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Tartıştığı kişiyi sokak ortasında bıçakla yaraladı

09.11.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Kozan ilçesinde, M.B., tartıştığı Emre Ü.'yü sokak ortasında bıçakla yaraladı. Emre Ü. hastaneye kaldırılırken, M.B. ise kaçtı.

Tartıştığı kişiyi sokak ortasında bıçakla yaraladı

Olay, akşam saatlerinde ilçedeki Atatürk Parkı yakınında meydana geldi. Park yakınında karşılaşan Emre Ü. ve M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., cebinden çıkardığı bıçakla Emre Ü.'yü yaraladı. Emre Ü., kanlar içerisinde yığılırken, M.B. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Ü., buradaki müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Kozan
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