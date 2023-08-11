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Tarzan Rıfkı'nın Melahat'ı Suna Yıldızoğlu son haliyle şaşırttı! Yeşilçam'ın sarışın güzeli yıllara meydan okudu

11.08.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Unutulmaz Türk filmlerinden Tarzan Rıfkı'da Melahat rolüne hayat veren Suna Yıldızoğlu'nun son halini görenler şaşırıyor. Yeşilçam'ın sarışın güzeli "Yıllara meydan okumuş" dedirtiyor. Şimdilerde 68 yaşında olan usta oyuncuya sosyal medyada övgü dolu yorumlar yağıyor.

1986 yapımı Tarzan Rıfkı filminde Kemal Sunal, Dinçer Çekmez gibi oyuncular ile aynı sahneleri paylaşan Suna Yıldızoğlu bir süredir kameralardan uzak bir hayat sürüyor. Filmde, Melahat karakterine canlandıran Suna Yıldızoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanmıyor.

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Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarında boy gösteren Suna Yıldızoğlu 2000 yılında Avustralya'ya yerleşerek, kısa bir süreliğine oyunculuğa ara vermişti.

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Yıldız isim Yeşilçam'da hayat verdiği ateşli rollerle hafızalara kazınmıştı.

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Tarzan Rıfkı ve Gol Kralı gibi yapımlarda Kemal Sunal'a partnerlik yapan Suna Yıldızoğlu, ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

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Şimdilerde 68 yaşında olan ünlü oyuncu en son Çukur dizisinde karşımıza çıkmıştı.

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Adeta yıllara meydan okuyan Suna Yıldızoğlu'da sosyal medyada övgüler yağıyor.

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Usta oyuncuya ''Her yıl daha da gençleşiyor'', ''Gençlik iksiri içmiş'' ve ''Her yaşta peri kızı gibisiniz'' tarzında yorumlar yapılıyor.

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Suna Yıldızoğlu'nun kızı da kendisi gibi oyuncu oldu. Ünlü ismin kızı yakından tanıdığımız Yasemin Kay Allen.
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İngiltere'de doğan Suna Yıldızoğlu, İngiliz aşkı Dudley Allen ile nikah masasına oturmuştu. Suna Yıldızoğlu'nun bu evlilikten Yasemin ve Dyon Kaan Allen isimli iki çocuğu oldu.

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İkilinin paylaşımlarına ''Anne kız güzelliği diye bir şey var'' gibi yorumlar geliyor.

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