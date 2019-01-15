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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF): Adnan Oktar'ın 86 şirketini tespit ettik

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 10:16 | Son Güncelleme

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, kayyum atanan ve sorunlu olan şirketlerden bazılarının 2019 yılında satışının gerçekleştirileceğini belirtti. Gülal, Adnan Oktar'a ait 86 şirketin de TMSF kayyumluğunda yönetildiğini ifade etti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF): Adnan Oktar'ın 86 şirketini tespit ettik

TMSF'ye geçen 'sorunlu şirketler' satılacak. Kayyum atanan ve sorunlu olan şirketlerden bazılarının 2019 yılında satışının gerçekleştirileceğini bildiren TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Dumankaya ile ilgili Alman bir şirketle anlaştık. Onlar şimdi projeyle ilgili çalışmaya başladı. Dumankaya'nın sorunlu tarafını hemen hemen çözdük diyebilirim" dedi.

Gülal, "Sorunlu şirketlerimizden biri de Naksan'dı. Onunla ilgili de önümüzdeki süreçte Naksan Plastik ve Royal Halı şirketlerimizi satmayı planlıyoruz. 2019 yılı içerisinde sorunlu şirketlerimizin satış sürecini başlatmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

"Adnan Oktar'ın 86 şirketini tespit ettik" diyen Gülal, "Bu 86 şirketi TMSF kayyumluğunda yönetiyoruz. Şu anda tespit çalışmaları da devam ediyor. Bu şirketlerin birçoğu gayri faal. Bu şirketlerin 80'inde çok fazla bir işlem yok. Adnan Oktar'ın şirketlerinin 10 milyon liralık aktif bir büyüklüğü var" diye konuştu.

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TMSF Muhiddin Gülal Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu adnan oktar

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