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Taşınamayınca elektriksiz kaldılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 12:43 | Son Güncelleme

İhalesi 2010 yılında yapılan, bir yıl sonra da çalışmalarına başlanan ve ülke ekonomisine yılda 135 milyon lira katkı sağlaması beklenen Kars Barajı su tutmaya başladı.

182 milyon metreküp su depolaması hedeflenen barajın suları altında kalacak olan yaklaşık 400 haneli Boğazköy bölgede başka bir alana nakledildi.

Kars Barajı'nda Boğazköy halkının evleri sular altında

İstimlak paraları ödenen köylülerin büyük bir bölümü yeni köy yerine Kars merkeze taşınırken, su altında kalacak köyde 20 aile imkansızlıklar nedeniyle evlerinin naklini yapamadı.
Çoğunluğu, yaşları 60 ile 90 arasında değişen vatandaşların yaşadığı köyün elektrikleri, 10 gün önce Aras EDAŞ tarafından kesildi.
Köyde elektriksiz kalan vatandaşlar, geceleri mum ya da gaz lambası ışığı altında yaşıyor.
Muhtar Şakir Uyusun, bahar aylarıyla birlikte tamamen sulara gömülecek köyde kalanlara havalar ısınana kadar yeniden elektrik verilmesi için ilgili kurumlarla görüşmede bulundu.
Köyün taşınacağı yerdeki altyapının tamamlanmadığını iddia eden Uygun, elektriklerin verilmesi talebine olumsuz yanıt aldıklarını belirtti.
Uyusun, "Tüm girişimlerimize rağmen DSİ, elektrik konusunda sorumluğu üzerine almak istemiyor. Köyün normalde tamamen boşaltılması gerekiyordu ama bazı aileler çaresizlikten köyden çıkamadı.
Havalar da soğuk ve elektrik olmadığından sıkıntılar yaşanıyor. Mağdur olan ailelerimizin bu mağduriyetlerinin giderilmesi için elektriklerin geçici olarak verilmesini istiyoruz.
Bahar mevsimiyle birlikte karların erimeye başladığı andan itibaren bu aileler de mutlaka bir çaresini bulup, evlerini boşaltmak zorunda kalacaklar" diye konuştu.
Boğazköyde yaşamını sürdüren 6 çocuklu Turan (72) ve Muhteber Meşe (70) ile 9 çocuk sahibi Oruç (95) ve Mülkiye Bulut (76) çifti, kış ortasında elektriksiz kaldıklarını söyledi.
Çocuklarının daha önce taşındığını kendilerinin de yaşlı ve hasta oldukları için evlerini yeni yapılan köye götüremediklerini anlatan vatandaşlar, mum ve fanus yakarak geceleri geçirdiklerini ifade etti.
Meşe ve Oruç ailelerinin yaşlı fertleri, kış mevsimini geçirinceye kadar elektriklerin verilmesini isteyerek, yetkililere yardımcı olmaları çağrısında bulundu.
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Kars Barajı Kars

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