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Taşova'daki bu tarlada para geçmiyor: Para ile gelsen aç gidersin

10.08.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya Taşova'daki bahçesinde meyve ve sebze yetiştiren 67 yaşındaki Nurettin Gani, tarlasında yetişen ürünleri ücretsiz dağıtıyor.

Amasya'nın Taşova ilesine bağlı Çaydibi köyünde dedesinden kalan topraklarda sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan 5 çocuk babası Nurettin Gani, cömertliği ile dikkat çekiyor. Tarlasında yetişen ürünleri ücretsiz dağıtan Gani, “Geçmişlerinin canına değsin” duasını almakla yetiniyor.

"BU TARLADA MAHSUL ÜCRETSİZ"

Nurettin Gani, "Tarla dedemden kalma. Dedem babama, babamdan da bana kaldı. Böyle devam ediyor. Babamın orada üzüm bahçesi var. Alıp yemeyene kızardı. ’Herkes alsın yesin serbest’ derdi. Babam hacıydı. 1986 yılında hacca gitmişti. Babam ’herkes yiyecek, içecek, serbest’ derdi. Aynı mirası devam ettiriyorum. Ücretsiz hepsi. Karpuz, kavun, soğan, fasulye, biber, mısır hepsi de var. Olmayan yok. Bu sene benim karpuz meşhur. Herkes benim karpuzu methediyor. ’Nurettin Gani’nin karpuzu güzel’ diyorlar. Buradan gelip geçeni durduruyorum, ’alın’ diyorum. Biraz önce traktörle gidene de verdim. ’Geçmişlerinin canına değsin’ demesi yeterli. Bizde para geçmiyor. Bu tarlada mahsul ücretsiz” dedi.

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"PARA İLE GELSEN AÇ GİDERSİN"

Komşu Cemalettin Bak, “Çaydibi’nde başı dertte olan, paraya ihtiyacı olan, her türlü konuda yardım isteyen varsa Nurettin Gani’yi buluyor. Şu anda bahçesinde gördüğünüz hiçbir mahsul para ile satılmaz. Yani para ile gelsen aç gidersin” diye konuştu.

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Gani’nin ücretsiz mahsul uygulaması herkesin duasını alıyor, takdirini kazanıyor.

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(İHA)

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