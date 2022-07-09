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  4. Tatil için gelmişti! 10 yaşındaki Utku denizde kayboldu, arama çalışmaları sabah devam edecek

Tatil için gelmişti! 10 yaşındaki Utku denizde kayboldu, arama çalışmaları sabah devam edecek

09.07.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 yaşındaki Utku Göçer, Sakarya'dan Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bayram tatiline gelmişti. Göçer, annesi ile birlikte denize gitti. Bir süre sonra gözden kaybolan Göçer için başlatılan arama çalışmaları havanın kararması nedeniyle sonlandırıldı.

Tatil için gelmişti! 10 yaşındaki Utku denizde kayboldu, arama çalışmaları sabah devam edecek

Olay, akşam saatlerinde ilçe sahilinde yaşandı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden bayram tatili için ailesi ile memleketi Artvin’in Kemalpaşa ilçesine gelen Utku Göçer, serinlemek için annesi ile birlikte gittiği ilçe sahilinde denize girdi. Bir süre sonra denizde yüzen Göçer, gözden kayboldu.

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ARAMA ÇALIŞMALARI SABAH DEVAM EDECEK

Haber verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Kıyıda ailenin endişeli bekleyişi sürerken, ekipler de, Utku Göçer'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü. Ancak küçük çocuğa ulaşılamayınca havanın kararmasıyla çalışmalar sonlandırıldı. Takviye ekiplerle arama çalışmalarının sabah devam edeceği belirtildi.

(DHA)

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Artvin
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