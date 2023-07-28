Tatil için kiraladıkları evin banyosunda gizli kamera bulan çift ev sahibine dava açtı! “Yangın alarmının içinden çıktı”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan Kayelee Gates ve nişanlısı Christian Capraro tatil için Maryland’ın Silver Spring bölgesini tercih etti. İkili kendilerine bir kiralık ev tuttu. Fox 5 DC'nin bildirdiğine göre, geçimini sağlamak için duman dedektörleri kuran Capraro, yatak odasında bir yangın alarmı görünce incelemek istedi. Yatağın üzerindeki dedektörü daha yakından incelediğinde içinde gizlenmiş bir kamera bulan Capraro evin diğer bölümlerinde de benzer bir şekilde kameraları fark etti.

POLİSE HABER VERDİLER

Gizli kameraları bulduktan sonra evden ayrılarak bir otele yerleşen ikili polise haber verdi. Gizli kamera kayıtlarının kendilerine ait bölümlerine dair net bir bilgileri bulunmadığını söyleyen çift ev sahibine dava açtı. Durumun kendilerine yarattığı stres ve gerginlik için 75 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 21 bin TL) manevi tazminat davası açan ikili, “Yangın alarmının içinden çıktı. Herkesi gizli kameralara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz” dedi.