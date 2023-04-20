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Kiraladıkları evin sahibinden böyle intikam aldılar! Muslukları açık bırakıp evden çıktılar... 120 ton su evin içine doldu

20.04.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli çift, Güney Kore'nin Seul kentinde 25 günlük bir konaklama için bir mülk rezervasyonu yaptırmıştı ve mülkün merkezde değil, şehrin dışında olduğunu fark ettiler. Kiraladıkları evin sahibini arayarak lokasyonun ilanda farklı yazıldığını ve rezervasyonlarını iptal etmek istediklerini söyleyen çift beklemedikleri bir tepkiyle karşılandı. Ev sahibinin ücret iadesini kabul etmemesi üzerine Çinli çift ilginç bir yöntemle intikam almayı seçti.

Kiraladıkları evin sahibinden böyle intikam aldılar! Muslukları açık bırakıp evden çıktılar... 120 ton su evin içine doldu

İsmi açıklanmayan bir Çinli çift Güney Kore’nin Seul kentinde 25 gün konaklamak için bir ev kiralamaya karar verdi. Kiraladıkları eve vardıklarında ise ev sahibinin ilanda belirttiğinden farklı bir lokasyonda olduklarını fark eden Çinli çift durumu şikayet ederek paralarını geri istedi. Ev sahibiyle konuştuklarında ise para iadesinin mümkün olmadığını söylemesi üzerine Çinli çift 25 gün eve konakladıktan sonra çıkış yaparken mülkün bütün musluklarını açık bırakarak ev sahibinden intikam aldı.

SOSYAL MEDYA BU PLANI KONUŞUYOR

South Chine Morning Post’un haberine göre Çinli çift mülkten ayrılırken muslukların yanında tüm ışıkları ve gazı da açık bıraktı. Ev sahibi evinin su bastığını öğrendikten sonra 600 sterlin (yaklaşık 14 bin 497 TL) faturayla karşı karşıya kaldı. Ev sahibi 120 ton suyun evinin içine dolduğunu söyleyerek çiftten şikayetçi olacağını belirtti.

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Seul Güney Kore

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