Tatil pozlarına eleştiri yağmıştı! Hande Erçel umursamadı bu sefer Noel paylaşımı geldi

Oynadığı Bambaşka Biri dizisi final yapan Hande Erçel lüks tatillerine devam ediyor. Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Erçel kış tatilinden pozlarıyla gündemdeydi.

Pençe-Kilit Harekatı’nda 12 askerimizin şehit olması sonrası Erçel'den bu pozlar gelince sosyal medyada tepki yağmıştı. Ancak oyuncu bu eleştirileri pek de umursamadı.

YENİ YIL ENERJİSİ TEPKİSİ

Hande Erçel bu sefer Noel paylaşımı yaparak "Bugün itibarıyla yeni yıl enerjisi başlamıştır. Sev, yaşa, şükret" yazınca sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi ve tepki çekti.

Hande Erçel'in paylaşımına "Şükret temalarınızdan bıktık 12 eve ateş düştü", "Çok şuursuz", "Yanlış zaman yanlış paylaşım" yorumları yağdı.





