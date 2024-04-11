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  4. Tatilciler dönüş yoluna geçti! "Kilit kavşak" Kırıkkale'de araç yoğunluğu

Tatilciler dönüş yoluna geçti! "Kilit kavşak" Kırıkkale'de araç yoğunluğu

11.04.2024 20:27
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"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu. Karayolları ekipleri trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı. Kara yolundaki trafik yoğunluğunun ilerleyen günlerde artması bekleniyor.

Tatilciler dönüş yoluna geçti! "Kilit kavşak" Kırıkkale'de araç yoğunluğu

Bayram için memleketlerine gidenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan ve "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

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ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı.

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Karayolları ekipleri trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

YOĞUNLUĞUN İLERLEYEN GÜNLERDE ARTMASI BEKLENİYOR

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun ilerleyen günlerde artması bekleniyor.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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