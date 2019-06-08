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Tatilciler dönüş yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 11:16 | Son Güncelleme

Bayram tatilini Ege ve civarında geçiren tatilcilerin Çanakkale üzerinden geri dönüş yolculuğu sürüyor - Feribot iskelesi önünde bir kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu

ÇANAKKALE (AA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla uzun tatil dönemini Ege ve civarında değerlendiren tatilcilerin İstanbul yönünde dönüşe geçmesi dolayısıyla Çanakkale'deki feribot iskelesi önünde bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

9 günlük tatil dolayısıyla Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve civarındaki yörelere giden ve bayramın sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilciler, Çanakkale'de feribot iskelesi önünde yoğunluğa sebep oldu.

Sabah erken saatlerden itibaren Çanakkale'deki iskeleye gelen sürücüler yaklaşık bir kilometrelik kuyruk oluşturdu. Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle trafik rahatlatılmaya çalışılırken araçlar sırayla feribotlara alınıyor.

Eceabat, Gelibolu, Lapseki ve Çardak İskelelerinde de yoğunluk sürüyor.

Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye bağlı gemiler, yoğunluğun en aza indirilmesi için saatsiz sefer yapıyor.

Yetkililer, 9 günlük bayram tatili boyunca Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale feribot kuyruk

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