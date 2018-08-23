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Tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 15:09 | Son Güncelleme

Karadeniz sahillerinde hava sıcaklıklarının bunaltıcı seviyelere ulaşması nedeniyle bölgenin önemli turizm merkezlerinden Sinop'ta tatilciler, plajları doldurdu - Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya: - "Tüm konaklama tesislerimizin dolduğu kentte sahillerimizde aşırı bir yoğunluk yaşanıyor"

SİNOP (AA) - Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Sinop'ta hava sıcaklıklarının bunaltıcı seviyelere ulaşması nedeniyle kente gelen ziyaretçiler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü kentte bayram tatilini geçirmek için Sinop'a gelen yerli ve yabancı turistler, Karadeniz'in serin sularında serinlemeye çalıştı.

Özellikle Karakum ve Gelincik Mahallesi'ndeki plajlarda denize girerek serinlemeye çalışan tatilciler, bu bölgelerde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 bin olan kent merkezi nüfusunun bayram tatili döneminde 200 binlere çıktığını söyledi.

Havanın da çok sıcak olmasından dolayı insanların plajlara akın ettiğini anlatan Kaya, tüm sahil şeridinin tatilcilerle dolduğunu vurguladı.

Sinop'un artık tam bir turizm kenti olduğuna işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

"Tüm konaklama tesislerimizin dolduğu kentte sahillerimizde aşırı bir yoğunluk yaşanıyor. Özel işletmelere ait plajlarımız artık insanları alamaz oldu. Çünkü plajlarda dahi yer kalmadı. Gerçekten kentimizde müthiş bir kalabalık söz konusu. Hava da sıcak olunca insanlar gündüzleri sahillere akın ediyor. Yaşanan bu yoğunluk bölge turizminin geleceği açısından önem arz ediyor."

Kaya, tatilcilere üzücü olaylarla karşılaşmamaları için güvenli bölgelerde denize girmeleri uyarısında bulunarak, "Maalesef alınan önlemlere rağmen bazı istenmeyen olaylar yaşanabiliyor. Karadeniz güzeldir ama bilmeyenler için de bir o kadar tehlikelidir. Misafirlerimiz lütfen güvenli bölgelerde denize girsinler." dedi.

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deniz karadeniz bölgesi sahil Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya

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