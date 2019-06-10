Tatilde kilo almak istemiyorsanız eğer bu önerilere dikkat edin

Birçok kişi için ortak endişe kaynağı, tatillerde kilo almaktır. Tatillerde rahat olmak isteriz. Kafamıza bir şey takmadan, çok fazla düşünmeden dinlenmeye zaman ayırırız. Bu rahatlık çoğu zaman kilo kontrolünü de elden bıraktırabiliyor. Genel olarak tatillerde kilo alımı kaçınılmaz gibi dursa da aslında birkaç maddeye uyarak kilo kontrolünü sağlayabilirsiniz.

Ailenizle ya da arkadaşlarınızla aktif olun. Yüzme, yürüyüş, fitness gibi beraber yapabileceğiniz aktiviteleri arttırın.

Mantıklı atıştırmalıklar seçin. Aç olmadan bir şey yememeye özen gösterin. Çerez, cips gibi yağlı atıştırmalıklardan uzak durun. Gerçekten atıştırmaya ihtiyacınız varsa meyve tüketmeyi deneyin.

Porsiyonlarınızı kontrol edin. Açık büfe büyüsüne kapılıp tüketemeyeceğiniz porsiyonlarda yemek almayın.

Dikkatli yemeye özen gösterin. Karşınızda televizyon, elinizde cep telefonu varsa ne yediğinizi bilmeden daha fazla yemek yemek isteyebilirsiniz. Farkındalıklı yemek her zaman önemli.

Uykunuza önem verin. Uykunun kilo denetimi üzerinde etkisi oldukça fazla.

Protein tüketimini arttırın. Tatillerde sofralar karbonhidrat ağırlıklı olur genelde. Tabaklarınızı protein ile dengeleyin ki kan şekerinizde dalgalanmalar oluşmasın.

Lif tüketimine önem verin. Sebze, meyve, baklagil, fındık, tohum gibi besinleri sofralarınızdan eksik etmeyin.

Paylaşmayı deneyin. Arkadaşlarınızla yüksek kalorileri paylaşarak kilonuzu kontrol altına almanız daha kolay.

Alkol tüketimine dikkat edin. Unutmayın ki alkol enerji olarak harcanamaz ve direk yağ olarak depolanır.

Su içmeye özen gösterin.

Büyük tabak yerine küçük tabak kullanarak porsiyonlarınızı ayarlamanız daha rahat olacaktır.

İşlenmiş gıdalardan kaçının.

Hayır demeyi öğrenin. Size zarar verdiğini düşündüğünüz hiçbir besini tüketmek zorunda değilsiniz.

‘Yarın başlarım’ zihniyetinden uzak durun ve ertelemeyin.

Dyt. Fulya Bozdemir

http://fulyabozdemir.com/

