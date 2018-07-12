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Tatile çıkmadan önce bu habere göz atmanızda fayda var

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 12.07.2018 11:30 | Son Güncelleme

Yaz tatilinde plaj modasına ayak uydurmak istiyorsanız bu hayal gücünü zorlayan tırnak tasarımları sizi kraliçeye dönüştürecek.

Tatile çıkmadan önce bu habere göz atmanızda fayda var

Чтобы незаметно отрастало)))

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Anahtar Kelimeler:
tırnak bakımı farklı pedikür tasarımları

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