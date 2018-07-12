Tatile çıkmadan önce bu habere göz atmanızda fayda var

#МарияР_rednails Уже решили как провести эти выходные????? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Белый педикюр с яркими элементами смотрится просто космически!???? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Белый - цвет чистоты и нежности, но с добавлением красного и серебристого он становится очень ярким???? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Для записи ???? Direct или ????8-950-052-53-06 ????г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65
⏩@byolga_nail #маникюр #дизайнногтей #nails #manicure #педикюр #безмасла #идеипедикюра #комбинированныйпедикюр #комбипедикюр #ухоженныеножки #ногти #идеальныеблики #идеальныйпедикюр #аппаратныйпедикюр #педикюргельлак #дизайнгельлаком #педикюршеллак #классическийпедикюр #педикюрдизайн #pedicure #педикюрмосква #педикюрспб
#педикюрсалават #вросшийноготьсалават #ногтисалават #педикюр_в_салавате #лечебныйпедикюрсалават #подологсалават #салонкрасотысалават #гельлаксалават #nailcentr_slv #аппаратныйпедикюрсалават #салават #salavat #мужскойпедикюрсалават #титановаянитьсалават #коррекциявросшегоногтясалават #красивыйпедикюрсалават #pedicure
#гельлак #москва #дизайнногтей #маникюрмосква #северноетушино #гельлакпланерная #ногтимосква #френч #покрытие #маникюрпланерная #гельлакмосква #гельлаксходненская #маникюрсходненская #маникюр #ногти #покрытиемосква #маникюр #маник #маникюрхимки #гельлакхимки #маникюртушинская #маникюртушино #julia_r_love_nails
⏩@byolga_nail #маникюр #дизайнногтей #nails #manicure #педикюр #безмасла #идеипедикюра #комбинированныйпедикюр #комбипедикюр #ухоженныеножки #ногти #идеальныеблики #идеальныйпедикюр #аппаратныйпедикюр #педикюргельлак #дизайнгельлаком #педикюршеллак #классическийпедикюр #педикюрдизайн #pedicure #педикюрмосква #педикюрспб
Ярко! Сочно! По-летнему! А что? Месяц ведь всего остался до лета!! ????✨???? . #анябайкальная #гельлак #гельлаккалининград #ногти #ногтикалининград #красивыеногти #gehwol #nail #лето #педикюр #педикюркалининград #девочкитакиедевочки #лето #допосле #весна #дизайн #маникюр #hands #gerlasan #мастерманикюракалининград #мастерманикюра #маникюркалининград #идеальныеблик #дизайнногтей #дизайнногтейкалининград #новогоднийманикюр #gm #москва #gerlavit #свадебныйманикюр
Мастер @mashapatrakova05 _____________ Больше идей ищите на страничках ???????? @nail__master__russia - модные дизайны @wedding_nails - свадебные идеи ______________ #nail__master__russia#препаратныйпедикюр#pedicure#педикюрshellac#педикюрростов#педикюрмосква#педикюрвладивосток #педикюрказань #instanails#gelnail#гельлак#pedicure_nmr#педикюртула#педикюрнн#аппаратныйпедикюр#стразы#комбинированныйпедикюр#pedicure_nmr#педикюрхабаровск#педикюрспб#нюдовыеногти#педикюр#pedicure#матовыйчерный#red#педикюрпитер#педикюрспб
Мастер @peppa.studio _____________ Больше идей ищите на страничках ???????? @nail__master__russia - модные дизайны @wedding_nails - свадебные идеи ______________ #nail__master__russia#препаратныйпедикюр#pedicure#педикюрshellac#педикюрростов#педикюрмосква#педикюрвладивосток #педикюрказань #instanails#gelnail#гельлак#pedicure_nmr#педикюртула#педикюрнн#аппаратныйпедикюр#стразы#комбинированныйпедикюр#pedicure_nmr#педикюрхабаровск#педикюрспб#нюдовыеногти#педикюр#pedicure#матовыйчерный#red#педикюрпитер#педикюрспб
Okuyucu Yorumları 0 yorum