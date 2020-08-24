Tatile çıkmadan önce bunları yapmayı unutmayın! Pişman olmamak için...

Tatile gitmek çok heyecan verici fakat yolculuğa dair hazırlıklar, tatilde ihtiyaç duyulacak eşyalar ve gitmeden halletmeniz gereken ev işleri o kadar da eğlenceli değil. Aman unuttuğunuz bir şey kalmasın dedik ve sizin için yapmanız gereken hazırlıkları listeledik. Eksik ya da fazla maddeler olabilir, onları da size bırakıyoruz. Hazırsanız başlayalım.

EVDE HALLEDİLMESİ GEREKENLER

Evden çıkmadan önce doğal gazı kapattığınızdan emin olun.

Banyo ve mutfaktaki tüm çöpleri boşaltın. Geri döndüğünüzde minik bir küf bulutuyla karşılaşmak istemezsiniz.

Tüm pencereleri kapatın ve balkon kapılarını da kilitleyin. Eğer bir güvenlik alarmına sahipseniz aktif hale getirin.

Evinizde böcek problemi olabiliyorsa çıkmadan her yeri ilaçlamayı unutmayın.

Kirli çamaşır ve bulaşık kalmadığından emin olun.

Dolapta siz gelene kadar bozulacak olan sebze, meyve ve diğer gıdalar varsa bunları çıkarın. Dolabınızda kötü koku oluşursa geçmeyebilir.

YOLCULUK İÇİN ALMANIZ GEREKENLER