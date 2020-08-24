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Tatile çıkmadan önce bunları yapmayı unutmayın! Pişman olmamak için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tatile çıkmadan önce yapılması gereken hazırlıkların tam olduğundan emin olmak istiyorsanız bu yazı tam da size göre. Tatil yerinde ihtiyaç duyacağınız ürünler ve gitmeden önce evde tamamlamanız gereken işlerin listesini bu yazıda topladık. Bu listeyi inceledikten sonra tatile gönül rahatlığıyla gideceksiniz.

Tatile çıkmadan önce bunları yapmayı unutmayın! Pişman olmamak için...

Tatile gitmek çok heyecan verici fakat yolculuğa dair hazırlıklar, tatilde ihtiyaç duyulacak eşyalar ve gitmeden halletmeniz gereken ev işleri o kadar da eğlenceli değil. Aman unuttuğunuz bir şey kalmasın dedik ve sizin için yapmanız gereken hazırlıkları listeledik. Eksik ya da fazla maddeler olabilir, onları da size bırakıyoruz. Hazırsanız başlayalım.

EVDE HALLEDİLMESİ GEREKENLER

  • Evden çıkmadan önce doğal gazı kapattığınızdan emin olun.

  • Banyo ve mutfaktaki tüm çöpleri boşaltın. Geri döndüğünüzde minik bir küf bulutuyla karşılaşmak istemezsiniz.

  • Tüm pencereleri kapatın ve balkon kapılarını da kilitleyin. Eğer bir güvenlik alarmına sahipseniz aktif hale getirin.

  • Evinizde böcek problemi olabiliyorsa çıkmadan her yeri ilaçlamayı unutmayın.

  • Kirli çamaşır ve bulaşık kalmadığından emin olun.

  • Dolapta siz gelene kadar bozulacak olan sebze, meyve ve diğer gıdalar varsa bunları çıkarın. Dolabınızda kötü koku oluşursa geçmeyebilir.

YOLCULUK İÇİN ALMANIZ GEREKENLER

  • Uzun bir yolculuğa çıkıyorsanız yanınıza yiyecek içecek bir şeyler alın. Yolda yemek yiyebileceğiniz uygun bir yer denk gelmeyebilir.

  • Güneş gözlüklerini bavulda unutmayın. Güneş hem sürücü hem de yolcular için problem yaratır.

  • Küçük çocuğunuz varsa güneşten korumak ve rahat uyutmak için pencereye örtecek bir örtü alın.

  • Sizi tatil moduna hazırlayacak güzel bir çalma listesiyle yola çıkmaya hazırsınız!

    • TATİLDE LAZIM OLACAKLAR

    • Güneş kremlerine dikkat edin. Geçen seneden kalan ürünlerin son kullanma tarihi geçmişse cilt lekelerine sebep olabilir. Güneş kremini yetecek kadar aldığınızdan emin olun.

    • Akşamları hoş bir mekana yemeğe gidebilirsiniz. Bir çift şık kıyafeti ve topukluyu bavula eklemeyi unutmayın.

    • Mayo, bikini ya da haşemaları çoklu olarak alın. İki tane aldığınızda diğerinin kurumasını beklemek zorunda kalabilirsiniz.

    • Tatilde fotoğraf çekinmek istiyorsanız bir selfie çubuğuyla su geçirmez telefon kabını yanınıza almayı ihmal etmeyin. Su altı videolarından kendinizi mahrum bırakmayın.

    • Kıyafetlerinizi mümkünse ütülü olarak bavula yerleştirin. Otel ütüleri problemli olabilir.

    • Gideceğiniz yerdeki tarihi ve kültürel mekanları araştırın. Tatilinizi verimli geçirmek gidilecek yerlerin planını yapın. Orada karar vermekte ve ulaşımda zorlanabilirsiniz.

    • Özel günleriniz için gereken tampon, ped ve uygun kıyafetleri almayı unutmayın.

    • Büyük boy bakım malzemelerini taşımak yerine küçük seyahat şişeleri edinin. Bu şişelerin hem ağız kısmı korunaklıdır hem de çok yer kaplamazlar.

    • Tüm aileniz için şapka aldığınızdan olduğundan emin olun.

    • Küçük boy bir yüz havlusu edinin. Otel beklediğiniz kadar temiz olmayabilir.


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