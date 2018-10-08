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Tatile gidip cinsiyet değiştirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2018 09:16 | Son Güncelleme

Kim Kardashian'a benzemek için 15 bin sterlin harcayıp, yaz tatilinde cinsiyet değiştiren Kairah Kelly'nin geçirdiği inanılmaz değişim.

Kuzey Yorkshire'daki Middlesbrough'da yaşayan 17 yaşındaki Kairah Kelly, 2015'e kadar arayış içindeydi.

Erkek gidip kadın döndü

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Kaybolmuş hissiyatından kurtulamayan Kairah, 2 yıl önce sevdiği ünlüleri taklit etmeye başladığını fark etti.
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Saçını uzattıktan, zorlu estetik operasyonlar geçirdikten ve belini şekillendirmek için günün 20 saatini boğucu kemer takarak geçirmeye başladıktan sonra özgürlüğüne kavuştuğunu söylüyor.
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Arayışının sona erdiğini ve içindeki boşluğu doldurduğunu düşünen Kairah bu arayışı noktalandırmak için 15 bin sterlin harcadı.
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'Buna değer' diyen Kairah, artık Kim Kardashian'a benzerliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.
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Transeksüel bir kadın ile ilgili bir video izledikten sonra yanlış vücudun içine sıkışıp kaldığını fark eden Kairah, durumu annesiyle ve çok güvendiği arkadaşıyla paylaştı.
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Ardından yaz tatilinde cinsiyet değiştirme ameliyatı olmaya karar verdi.
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Ve işte son hali.
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Anahtar Kelimeler:
cinsiyet değişimi Kairah Kelly

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