Tatile gidip cinsiyet değiştirdi

Kuzey Yorkshire'daki Middlesbrough'da yaşayan 17 yaşındaki Kairah Kelly, 2015'e kadar arayış içindeydi.
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