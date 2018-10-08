Tatile gidip cinsiyet değiştirdi

Kuzey Yorkshire'daki Middlesbrough'da yaşayan 17 yaşındaki Kairah Kelly, 2015'e kadar arayış içindeydi.

Erkek gidip kadın döndü

1 / 11 Kaybolmuş hissiyatından kurtulamayan Kairah, 2 yıl önce sevdiği ünlüleri taklit etmeye başladığını fark etti.

2 / 11 Saçını uzattıktan, zorlu estetik operasyonlar geçirdikten ve belini şekillendirmek için günün 20 saatini boğucu kemer takarak geçirmeye başladıktan sonra özgürlüğüne kavuştuğunu söylüyor.

3 / 11 Arayışının sona erdiğini ve içindeki boşluğu doldurduğunu düşünen Kairah bu arayışı noktalandırmak için 15 bin sterlin harcadı.

4 / 11 'Buna değer' diyen Kairah, artık Kim Kardashian'a benzerliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

5 / 11 Transeksüel bir kadın ile ilgili bir video izledikten sonra yanlış vücudun içine sıkışıp kaldığını fark eden Kairah, durumu annesiyle ve çok güvendiği arkadaşıyla paylaştı.

6 / 11 Ardından yaz tatilinde cinsiyet değiştirme ameliyatı olmaya karar verdi.

7 / 11 Ve işte son hali.

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