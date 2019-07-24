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Tatiliniz yanmasın! Çocukları güneşten korumanın 5 yolu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 24.07.2019 17:20 | Son Güncelleme

Çocuklar yapıları gereği yetişkinlere nazaran dış etkenlerden daha fazla etkileniyor. Bu nedenle bilhassa yaz aylarında çocukları güneşin zararlı etkilerinden korumak gerekiyor. Peki, ama nasıl? Central Hospital’dan Dermatoloji Uzmanı Dr. Hicran Ercan, çocukları güneşe karşı korurken işinize yarayacak 5 öneri sıralıyor.

Tatiliniz yanmasın! Çocukları güneşten korumanın 5 yolu

Çocukların cildi yetişkinlere nazaran daha fazla hassasiyet taşır. Dolayısıyla güneş yanıklarına karşı da daha yatkınlardır. Bu nedenle çocukları güneş yanıklarına karşı korumaya özen göstermek gerekiyor. Çünkü çocukluk çağındaki güneş yanıkları, ilerleyen yaşlarda deri kanserine yakalanma riskini artırabiliyor. Özellikle deri kanserinin en kötü huylusu olan melanom açısından ciddi risk ortaya çıkabiliyor. Güneş ışınlarından her türlü korunmaya rağmen çocukların cildinde oluşabilecek güneş yanıkları için de ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor.

ÇOCUKLUK YILLARINDA MARUZ KALINAN TEHLİKELİ IŞINLAR CİLT KANSERİNE YOL AÇABİLİYOR

Çok fazla güneşe maruz kalmak kanser riskini arttırabiliyor. Fakat bunun yanında ileri yaş, erkek cinsiyet, açık tenli olmak, sarı saçlı veya kızıl saçlı olmak, ailede deri kanseri öyküsünün bulunması, bağışıklık sisteminin azalması, bazı genetik hastalıklar, radyasyon, arsenik ve daha önceden ultraviyole tedavisi olmak, cilt kanseri olasılığı taşıyabiliyor. Bu nedenle anne babaların çok dikkatli olması, çocuklarını bebeklik döneminden itibaren koruyucu faktörlerle güneşin zararlı etkilerinden koruması gerekiyor.

GÜNEŞ KREMLERİ ALERJİ YAPIYOR MU?

Son dönemde en çok tartışılan konu güneş kremlerinin alerji yapıp yapmadığıdır. Sensitivite ve toksisite, güneş kremlerinde nadir kullanılan maddelerdir. Ancak yine de kontakt dermatit, alerjik reaksiyon sebebi olabilir. Alerjiye en sık neden olan madde PABA (para-aminobenzoic acid) ve oxybenzone’dir. Avobenzone, sulisobenzone, octinoxate ve padimate gibi organik koruyucular daha güvenilirdir. Çocuğunun cildi hassas olan ebeveynler, bebekler için kullanılan güneş koruyucuları tercih edilebilir. Güneş koruyucu da tüm diğer ilaçlar gibi güneşte unutulmamalı, yüksek ısıya maruz bırakılmamalıdır.

YANIKLARA İLK MÜDAHALE BUZ İLE YAPILMALI

Güneş yanığının tedavisi derecesine göre değişiklik gösterir. Güneş yanığı oluşan çocuklara öncelikle buz tedavisi uygulanmalı, ardından yanıklar mutlaka uzman bir hekim tarafından değerlendirilmelidir.

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ÇOCUKLARI GÜNEŞİN ZARARLARINDAN KORUMAK İÇİN BU UYARILARA DİKKAT

  1. Güneş ışıklarının dik geldiği saatler olan 10.00-15.00 arası mümkünse bebekler ve çocuklar dışarı çıkarılmamalı ve güneşten korunmalıdır. Bulutlu ve sisli havalarda dahi güneşin zararlı ışınlarının aktif olabileceği unutulmamalıdır. Bu saatler arasında mecburen güneşte durulması gerekiyorsa, mutlaka güneşe çıkmadan 15-30 dakika önce çocuğa güneş koruyucu kremler sürülmeli ve bu kremler 2-3 saatte bir tekrarlanmalıdır.

  • Çocuklar için kullanılan güneş kremleri en az 30 SPF koruma faktörlü ve UVA ve UVB ışınlarına karşı koruma sağlamalıdır. Her yaştan çocuğun ve bebeğin güneşle temas eden tüm alanlarına mutlaka güneş koruyucu sürülmelidir. Havuza ve denize girileceği zaman ise suya dayanıklı kremler tercih edilmelidir. Bebeğiniz için uygun olan dermakozmetik güneş koruyucuyu öğrenmek için dermatoloji hekiminden yardım alabilirsiniz.

  • Koruyucu kremler nedeniyle çocuğun D vitamini alamayacağı konusu anneleri kaygılandırabilir. Fakat bu tarz kremlerin çocuğun D vitamini almasını engellemeyeceğini bilmelisiniz. Havanın kapalı olduğu kış günleri dışında, çocuğun 5-10 dakika el ve yüzünün güneş görmesi dahi cildinin D vitamini sentezi için yeterlidir. Ayrıca doktorunuzun çocuğunuza önerdiği vitamin komplekslerinde ve bebek mamalarında gerekli olan tüm vitaminler bulunmaktadır.

  • Yaz aylarında çocukların kıyafetlerini seçerken güneş ışığını engelleyecek ve çocuğu terletmeyecek giysiler seçilmelidir. Ayrıca güneşten korumak için şapka ve şemsiye de kullanabilirsiniz.

  • Yazın deriyi korumak, yalnızca güneş koruma faktörleri gibi dış işlemlerle mümkün olamıyor. Güneş altında cildin zarar görmesini engellemek için içerden de bir şeyler yapmak gerekiyor. Su hayattır. Sıcak havalarda tüm bireyler ortalama 1,5-2 litre aralığında sıvı tüketmelidir. Çünkü su, cildin savunma mekanizmasına katkı sağlar. Bu nedenle çocuklar yazın bol bol su içmeye teşvik edilmelidir.


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