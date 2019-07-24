Tatiliniz yanmasın! Çocukları güneşten korumanın 5 yolu

Çocukların cildi yetişkinlere nazaran daha fazla hassasiyet taşır. Dolayısıyla güneş yanıklarına karşı da daha yatkınlardır. Bu nedenle çocukları güneş yanıklarına karşı korumaya özen göstermek gerekiyor. Çünkü çocukluk çağındaki güneş yanıkları, ilerleyen yaşlarda deri kanserine yakalanma riskini artırabiliyor. Özellikle deri kanserinin en kötü huylusu olan melanom açısından ciddi risk ortaya çıkabiliyor. Güneş ışınlarından her türlü korunmaya rağmen çocukların cildinde oluşabilecek güneş yanıkları için de ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor.

ÇOCUKLUK YILLARINDA MARUZ KALINAN TEHLİKELİ IŞINLAR CİLT KANSERİNE YOL AÇABİLİYOR

Çok fazla güneşe maruz kalmak kanser riskini arttırabiliyor. Fakat bunun yanında ileri yaş, erkek cinsiyet, açık tenli olmak, sarı saçlı veya kızıl saçlı olmak, ailede deri kanseri öyküsünün bulunması, bağışıklık sisteminin azalması, bazı genetik hastalıklar, radyasyon, arsenik ve daha önceden ultraviyole tedavisi olmak, cilt kanseri olasılığı taşıyabiliyor. Bu nedenle anne babaların çok dikkatli olması, çocuklarını bebeklik döneminden itibaren koruyucu faktörlerle güneşin zararlı etkilerinden koruması gerekiyor.