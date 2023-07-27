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  4. Tavada yemek verip besliyorlar! Ayının o halleri kaydedildi... Piknik yapanların maskotu oldu

Tavada yemek verip besliyorlar! Ayının o halleri kaydedildi... Piknik yapanların maskotu oldu

27.07.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde kamp yapan vatandaşlar, yanlarına kadar gelen ayıyı besliyor. Bir vatandaş tarafından tavada uzatılan yemeği yiyen ayı adeta vadinin maskotu haline geldi.

Tavada yemek verip besliyorlar! Ayının o halleri kaydedildi... Piknik yapanların maskotu oldu

Tunceli, doğası ve zengin yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Birçok yaban hayvanının barındıran ilde, yaban hayvanları da farklı hallerde vatandaşlar tarafından görüntüleniyor.

AYIYA TAVADA YEMEK VERDİ

Munzur Vadisi Milli Parkı’ndaki piknik alanına gelmeyi alışkanlık haline getiren bozayı, kamp kuran ve piknik yapan vatandaşlar tarafından besleniyor. Vadideki alanda kamp yapan Doğa aktivisti Eren Türker, yanına kadar gelen ayıya tavada yemek verdi. Kendisine uzatılan reddetmeyen ayının o anları Türker tarafından kayıt altına alındı. (İHA)

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Tunceli ayı

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