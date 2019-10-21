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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 22:12 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Tavşanlı - Harmancık karayolu 5’nci kilometresinde meydana geldi. Kadir Arslan yönetimindeki 16 K 8122 plakalı otomobil, Fadıl Kanatlı'nın yönetimindeki 06 ZPB 06 plakalı otomobille çarpıştı. Her iki aracın da hatalı sollama yapması sonucu meydana geldiğini öne ileri sürülen kaza yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu yaralılar araçlardan çıkarıldı. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile Meliha Kanatlı yaralanırken, Kadir Arslan'ın kullandığı otomobilde bulunan Osman Nuri Tosun (54) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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