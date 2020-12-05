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Tavşanlı’da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

05.12.2020 22:54 | Son Güncelleme:
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Tavşanlı’da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Bursa ilinden sevk edilen uyuşturucu maddenin Tavşanlı ilçesinde bulunan apart dairede satışı yapıldığı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Bursa ilinden sevk edilen uyuşturucu maddenin Tavşanlı ilçesinde bulunan apart dairede satışı yapıldığı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 100 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 1 adet sentetik hap, 100 gram içerisine uyuşturucu enjekte edilen sıvı madde 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet sustalı bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden A.Z. (30), S.Ö. (26), İ.Ç. (20) ve E.A.K. (23) işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Tavşanlı Cezaevi’ne gönderilirken, O.Ç. (20) ve H.H.G. (43) isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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