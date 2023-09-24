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Tavuklu pilavdan zehirlendiler! Hastanelere akın ettiler

24.09.2023 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koceeli’nin Kartepe ilçesinde yedikleri tavuklu pilavın ardından rahatsızlanan 20 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, tavuk pilavdan da incelenmek üzere numune alındı.

Tavuklu pilavdan zehirlendiler! Hastanelere akın ettiler

Olay, Uzuntarala Mahallesi'nde bulunan Ormanya Doğal Yaşam Merkezi önünde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 20 kişi, bir etkinlikte dağıtılan tavuklu pilavı yedikten sonra rahatsızlandı.

HASTANELERE AKIN ETTİLER

Baş dönmesi, kusma ve bulantı gibi şikayetleriyle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese sağlık, UMKE, jandarma ve zabıta ekipleri sevk edildi.

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Vatandaşlar zehirleneme şüphesiyle ambulans ve araçlarla çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

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Tavuklu pilavdan alınan numuneler tahlile gönderilirken, jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Zehirlenen kişi sayısının artabileceği kaydedildi. (İHA)
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Kocaeli Kartepe

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