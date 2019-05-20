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Tavuk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:08 | Son Güncelleme

Tavuk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

Sakarya'da tavuk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Mustafa Gönüllü idaresindeki 14 LB 074 plakalı kamyon, Geyve-Taraklı yolunun Hacıyakup Mahallesi mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede, Mustafa Gönüllü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Gönüllü'nün cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kamyon Kazası Mustafa Gönüllü sakarya Taraklı

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