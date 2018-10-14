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Tayini çıkan imamın cami lojmanını yıktığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 18:28 | Son Güncelleme

Aydın Müftülüğü, görevli hakkında soruşturma başlattı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde tayini çıktıktan sonra cami lojmanının bazı bölümlerini yıktığı ileri sürülen görevli hakkında soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, Gölcük Mahallesi'ndeki Işıklar Camisi imamı M.Ö, Çine ilçesine tayini çıkınca kaldığı tek katlı lojmanının tuvalet, banyo, lavabo ve kömürlüğünü yıktı.

Mahalle Muhtarı Yüksel Gültekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, imamın mahallede birçok kişiyle sorunu olduğunu ileri sürerek kendisini il ve ilçe müftülüğüne şikayet ettiklerini söyledi.

İmamın Çine ilçesine tayininin çıktığını öğrenmesinin ardından kendi imkanlarıyla genişlettiği lojmanın bazı bölümleri ile komşusunun duvarını yıktığını anlatan Özbay, "Böyle bir şey yapılır mı? Şimdi yeni gelen imam burada nasıl otursun? Kendin yaptırdığın yerleri yıktın, bari eski haline getirseydin. Görünce şok olduk." ifadesini kullandı.

Aydın Müftüsü Ercan Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevli hakkında idari soruşturma başlattıklarını, yıkım yapması nedeniyle de adli sürecin işlediğini kaydetti.

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