Tayland'da Kral Vajiralongkorn'a destek gösterisi

Akşam saatlerinde başkent Bangkok'taki Kraliyet Sarayı'nın önünde toplanan binlerce kişi, monarşiyi destekleyen pankartlarla Kral Vajiralongkorn ve ailesine bağlılığını bildirdi.

Kraliyeti simgeleyen sarı renkli tişörtler giyen göstericiler, Kral Vajiralongkorn'un kalabalığı selamlamasının ardından "Çok yaşa Kral" sloganı attı.

'HERKESE SEVGİMİZ AYNIDIR'

Kraliçe Suthida ile birlikte destekçilerinin yanına giden Kral Vajiralongkorn, kendisine "Efendim, bunlar sizi sevenler. Ancak reform için sokaklarda protesto düzenleyenlere ne demek istersiniz?” şeklindeki soruyu soran bir gazeteciye, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum" deyip, "Herkese sevgimiz aynı" diye defalarca tekrarladı.

Uzlaşmak için bir yolunun olup olmadığına yönelik soruyu da yanıtlayan kral, “Tayland uzlaşının ülkesi” diye cevapladı.

Basına konuşan gösterici Siraseth Limpisuree ise muhalif grupların monarşiye karşı tutumunun yanlış olduğunu belirterek, "Monarşinin Tayland'ın bir parçası olduğunu ve bu ülkenin kraliyet ailesi olmadan yaşayamayacağını göstermek için buradayız" dedi.