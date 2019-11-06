Tayland, Kamboçyalı muhalif liderin ülkeden geçişine izin vermedi

Tayland, siyasi yasaklı Kamboçyalı muhalif lider Sam Rainsy'nin ülkesine dönüş için Tayland'dan geçişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Başbakan Prayut Çan O-ça, halen Fransa'da bulunan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Hareketinin (CNRM) siyasi yasaklı lideri Rainsy'nin partisindeki diğer siyasetçilerle ülkelerine dönmek için Tayland'dan transit geçiş talebinin geri çevrildiğini belirtti.

Prayut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rainsy'nin ülkeden geçisine izin verilmeyeceğini ifade ederek "Biz Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) 'içişlerine karışmama' ilkesine bağlıyız. Başka bir ülkenin içişlerine karışmayacağız ve hükümet karşıtı bir grubun hareket için Tayland'ı kullanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Rainsy, yasaklı parti üyesi bazı siyasetçilerle Tayland Havayolları seferiyle Fransa'dan Kamboçya sınırındaki Aranyaprathet şehrine seyahat etmek için Başbakan Prayut'a mektup yazarak izin istemişti.

Rainsy, 31 Ekim tarihli mektupta, "Dönüşüm barış amaçlıdır ve tüm Kamboçyalılar için siyasi uzlaşma fırsatı yaratacaktır." ifadesini kullanmıştı.