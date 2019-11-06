HABER

Tayland, Kamboçyalı muhalif liderin ülkeden geçişine izin vermedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 13:57 | Son Güncelleme

Kamboçyalı muhalif lider Sam Rainsy'nin ülkesine dönmek üzere Tayland'dan transit geçiş talebi reddedildi - Başbakan Prayut Çan O-ça: - "Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) 'içişlerine karışmama' ilkesine bağlıyız. Başka bir ülkenin içişlerine karışmayacağız ve hükümet karşıtı bir grubun hareket için Tayland'ı kullanmasına izin vermeyeceğiz"

Tayland, siyasi yasaklı Kamboçyalı muhalif lider Sam Rainsy'nin ülkesine dönüş için Tayland'dan geçişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Başbakan Prayut Çan O-ça, halen Fransa'da bulunan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Hareketinin (CNRM) siyasi yasaklı lideri Rainsy'nin partisindeki diğer siyasetçilerle ülkelerine dönmek için Tayland'dan transit geçiş talebinin geri çevrildiğini belirtti.

Prayut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rainsy'nin ülkeden geçisine izin verilmeyeceğini ifade ederek "Biz Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) 'içişlerine karışmama' ilkesine bağlıyız. Başka bir ülkenin içişlerine karışmayacağız ve hükümet karşıtı bir grubun hareket için Tayland'ı kullanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Rainsy, yasaklı parti üyesi bazı siyasetçilerle Tayland Havayolları seferiyle Fransa'dan Kamboçya sınırındaki Aranyaprathet şehrine seyahat etmek için Başbakan Prayut'a mektup yazarak izin istemişti.

Rainsy, 31 Ekim tarihli mektupta, "Dönüşüm barış amaçlıdır ve tüm Kamboçyalılar için siyasi uzlaşma fırsatı yaratacaktır." ifadesini kullanmıştı.

- Orduya 9 Kasım çağrısı

Rainsy, 24 Eylül'de sosyal medyada yaptığı açıklamada, Kamboçya Silahlı Kuvvetlerine 9 Kasım Bağımsızlık Günü'nde Başbakan Hun Sen hükümetini devirmek üzere çağrı yapmıştı.

Açıklamada, "Hun Sen rejimini devirmek yasal ve meşru bir eylemdir, çünkü Hun Sen 2018'de sahte bir seçimle halkın iktidarını gaspetmiştir." ifadeleri yer almıştı.

Açıklamanın ardından Rainsy ve diğer partililer hakkında darbe planlamak suçlamasıyla dava açılmıştı.

- Kamboçya'daki siyasi kriz

Kamboçya'yı 30 yıldan uzun süredir yöneten Başbakan Hun Sen liderliğindeki Kamboçya Halk Partisinin (CPP) 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasıyla ülkede muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı.

O dönem ana muhalefette yer alan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) lideri Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmiş ve Paris'e yerleşmişti.

Parti, Kasım 2017'de kapatılmış ve 118 üyesi siyasetten men edilmişti.

İktidardaki CPP, geçen yıl 29 Temmuz'da ve muhalefetin katılmadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.

PARTNER Tehlike saçıyor! Bu uygulamayı sakın kullanmayın Tehlike saçıyor! Bu uygulamayı sakın kullanmayın
Çaldıkları çelik kasayı açmak için çalıntı parayla kaynak makinesi ve spiral aldılarÇaldıkları çelik kasayı açmak için çalıntı parayla kaynak makinesi ve spiral aldılar
Lisede 'gözetmensiz sınav' uygulamasıLisede 'gözetmensiz sınav' uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hun Sen Kamboçya Kamboçya Halk Partisi (CPP) Kamboçya Ulusal Kurtuluş Hareketi (CNRM) Sam Rainsy TAYLAND

En Çok Okunan Haberler

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Dikkat çeken görüntü! Radamel Falcao

Dikkat çeken görüntü! Radamel Falcao

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni gelişme! AYM'den baba ve oğlu için hak ihlali kararı

Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni karar!

RTÜK Başkanı Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme! Acılı baba konuştu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme!

Son dakika: MSB açıkladı: 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB'den flaş mutabakat açıklaması!

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki hain planı deşifre oldu

Terör örgütünün hain planı deşifre oldu

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.