HABER

Tayland'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 20:12 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün: - "Türk insanının yazdığı kahramanlık destanı, milletimizin tarihinden gelen, 1915'te Gelibolu'da ve sonrasında Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği, damarlarına işlemiş vatan sevgisinin bir yansımasıdır"

BANGKOK (AA) - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliğinin resmi konutunda yapılan ve ülkedeki Türk vatandaşlarının yanı sıra senatör ve milletvekilleri, Birleşmiş Milletler yetkilileri, Müslüman toplumu temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı etkinlik, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşuyla başladı.

İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda katılımcılara 2016'daki darbe girişimine ilişkin videolar izletildi.

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, yaptığı konuşmada, Türk insanının yazdığı kahramanlık destanının, Türk milletinin tarihinden gelen, 1915'te Gelibolu'da ve sonrasında Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği, damarlarına işlemiş vatan sevgisinin yansıması olduğunu söyledi.

Türk halkının o gün üstün cesaret ve dayanıklılık gösterdiğine dikkati çeken Akgün, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sayıları katlanarak artan ve tankların, tüfeklerin ateş hattında gözünü kırpmadan hayatı pahasına vatanını koruyan Türk halkı, Türkiye'nin geleceğine silahlı grupların değil, millet iradesinin şekil vereceğini kanıtlamıştır." şeklinde konuştu.

Akgün, Türkiye'deki ana omurgasını kaybeden FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla ayakta kalmaya çabaladığını, Türkiye dışındaki FETÖ yapılanmasıyla mücadelenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tayland'daki FETÖ yapılanmasına karşı verilen mücadeleye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Akgün, göreve geldiği 2017'den bu yana Tayland basınının önde gelen gazete ve televizyonlarında verdiği röportajlarla FETÖ'yü ve 15 Temmuz'u anlattığını söyledi.

Akgün, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar Tayland yazılı ve görsel basınına verdiğimiz mülakatlarda bu terörist darbe girişiminin ardında FETÖ'nün olduğunu kapsamlı şekilde anlattık. Bunun yanı sıra bir FETÖ üyesiyle röportaj yapan Tay gazetesine mektup yolladık ve bu türden röportajların okuyucuların yanlış bilgilenmelerine yol açtığını vurgulayarak, FETÖ'nün gerçek yüzünü ve mücadelemizdeki kararlılığın altını tekrar çizdik."

Katılımcılar, daha sonra Anadolu Ajansının 15 Temmuz arşivine ait fotoğraflardan oluşan resmi konuttaki sergiyi gezdi.

Adana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılarAdana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılar
Binlercesi ölmüştü! Sebebi belli olduBinlercesi ölmüştü! Sebebi belli oldu
İstanbul'da 15 Temmuz tedbirleri: 25 bin personel görevlendirilecekİstanbul'da 15 Temmuz tedbirleri: 25 bin personel görevlendirilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma Bangkok büyükelçilik Evren Dağdelen Akgün TAYLAND

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

F.Bahçe'ye Kjaer'den haber var

F.Bahçe'ye Kjaer'den haber var

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 yılda 29 bin 382 kamu görevlisine FETÖ davası

Darbe girişiminin bilançosu: Tam 223 bin 357 kişiye soruşturma

Kepsut'ta balık ölümlerinin oksijensizlikten olduğu açıklandı

Binlercesi ölmüştü! Sebebi belli oldu

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz günü alınacak tedbirleri açıkladı

İstanbul'da 15 Temmuz tedbirleri: 25 bin personel görevlendirilecek

Ulaştırma Bakanı açıkladı: FSM Köprüsü'nün birinci etabı bu gece trafiğe açılıyor

Bakan açıkladı: Bu gece trafiğe açılıyor

Batman'da çocukların kavgasına büyükler de katıldı: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: Ölü ve yaralılar var

Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.