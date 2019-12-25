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  4. Tayland'daki cezaevinin güvenlik kamera sistemi siber saldırıya uğradı

Tayland'daki cezaevinin güvenlik kamera sistemi siber saldırıya uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 17:04 | Son Güncelleme

Kameralara yansıyan görüntüler paylaşım sitesi YouTube'da yayınlandı

BANGKOK (AA) - Tayland'ın güneyindeki hapishanede güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler, bir bilgisayar korsanı tarafından canlı yayınlandı.

Cezaevleri Genel Müdürlüğünden adı açıklanmayan bir yetkili, Chumphon bölgesinde yer alan Lang Suan Hapishanesi'ndeki güvenlik kamerası sisteminin, Tayland dışından, kimliği belirsiz bir kişi tarafından siber saldırıya uğradığını belirtti.

Yetkili, olaydan, yayına tesadüfen rastlayan bir muhabir yoluyla haberdar olduklarını ifade etti.

Cezaevleri Genel Müdürü Narat Sawettanan, söz konusu cezaevinin yönetimine, güvenlik kamerası sistemini kapatma ve olayı soruşturma talimatı verdi.

Sawettanan, ayrıca, hapishane yönetiminden olayla ilgili polise şikayette bulunulmasını istedi.

Tayland basını, videonun "BigBrother's Gaze" adlı bir hesap tarafından paylaşım sitesi YouTube'da dün birkaç saat boyunca canlı yayınlandığını bildirdi.

Mahkumların faaliyetlerinin yansıdığı güvenlik kameralarının görüntülerinin yer aldığı videonun YouTube kanalından kaldırıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hapishane TAYLAND youtube

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