Taylandlı kadın İslam'ı seçti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Şarköy ilçesinde yaşayan Tayland vatandaşı Panchaphon Pandee Müslüman oldu.
Pandee beraberindeki eşi İsa Yengeç Şarköy Müftülüğüne giderek yetkililere Müslüman olmak istediğini bildirdi. Burada Şarköy Müftüsü Menderes Karapunar öncülüğünde Kelime-i Şehadet getiren Pandee, Müslüman oldu.
Müftü Karapunar daha sonra Panchaphon Pandee'ye, İslam dini hakkında bilgi verildi.
Karapunar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftin sosyal medya aracılığıyla tanışıp evlendiklerini öğrendiğini söyledi.
Komşularına sürekli Müslüman olmak istediğini söyleyen Taylandlı Simge'nin eşiyle müracaatta bulunduğunu ifade eden Karapunar, "Allah Simge ismini seçen Taylandlı Panchaphon Pandee'ye güzel bir kul olmayı nasip etsin" dedi.
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