Taylor Swift: Kadınları kuluçka makinesi olarak görmeyin

Taylor Swift 30. doğum günü öncesinde People dergisine verdiği röportajda, kadınların kendileri için ayağa kalkmalarını istiyor. 30 yaşına geldiğini ancak insanların evlilik ve çocuk hakkında çok sık sorular sorduğunu kaydeden başarılı sanatçı, buna bir son vermek gerektiğinin altını çizdi.

Bugüne dek 10 Grammy Ödülü kazanan, defalarca Billboard müzik listelerinde birinci olan dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, kadınların sürekli doğuran bir kuluçka makinesi gibi görülmemesi gerektiğini söyleyen Swift, 'Kadınlar sosyal durumlarda rahatsızlıklarını daha fazla dile getirmeliler. Toplumda bir miktar değişim var ancak tamamen değişmesi biraz zaman alacak. 'Size biri ne zaman evleniyorsun ya da ne zaman çocuk düşünüyorsun?' diye sorduğunda ona kuluçka makinesi olmadığınızı, ondan fazlası olduğunuzu söyleyin. Kariyerimin ilk yıllarında kişisel hayatıma fazlasıyla karışıldı. Başarısız olarak gösterilmeye çalşıldım. Ancak bugün hala buradayım. Kadınlardan isteğim kendilerinden emin olmaları' açıklamalarında bulundu.

Swift, yaşlanmanın korkulacak ya da utanılacak bir şey olmadığını her yaşta verimli olunacağını da sözlerine ekledi.

