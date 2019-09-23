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TBB Başkanı Feyzioğlu Siirt'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 19:26 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: - "Biz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya pozitif ayrımcılık yaptık. Zor şatlarda yaşayan her ile, her meslektaşımızın bulunduğu her baroya pozitif ayrıcalık yaptık, yapmaya da devam edeceğiz"

SİİRT (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Biz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya pozitif ayrımcılık yaptık. Zor şatlarda yaşayan her ile, her meslektaşımızın bulunduğu her baroya pozitif ayrıcalık yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Feyzioğlu, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret ettikten sonra Siirt Adliyesi'ne geçerek burada Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Tarakçı ve İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Ali Atkan'a ziyaret gerçekleştirdi.

Siirt Adliyesi karşısında Siirt Barosunun Hizmet Binası temel atma törenine katılan Feyzioğlu, adalete hizmet etmek için güzel bir bina yapacaklarını söyledi.

Binanın içini çok güzel insanlarla dolduracaklarını belirten Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Biz sadece Siirt'in avukatlarına bir bina kazandırmıyoruz, biz aynı zamanda Siirt halkına bir tesis kazandırmak istiyoruz. Faydalı olacağına umut ediyorum. Biz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya pozitif ayrımcılık yaptık. Zor şatlarda yaşayan her ile, her meslektaşımızın bulunduğu her baroya pozitif ayrıcalık yaptık, yapmaya da devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Burası inşallah 14 ayda tamamlanacak. Kapalı alanı 3 bin 500 metrekare civarında olacak. Oldukça yeterli bir alan. Burada mesleki ve akademik çalışmalar yapacağız. Halk için kurslar düzenleyeceğiz. Çocuklarımız için faaliyetler yapacağız. Neticede Siirt Barosu halkla iç içe yaşayan bir baro olma özelliğini artırarak devam edecek."

Feyzioğlu, baroda 2 konferans salonunun yer alacağını ve bu salonlardan birine Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, diğerine de Siirt'te 2 Kasım 2015'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Mehmet Nezir Okur'un isminin verileceğini aktardı.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Feyzioğlu, kentte çocuklar için bir oyun parkı yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Törende konuşan Vali Atik de baro evinin, adalet camiasının çok önemli bir ihtiyacını gidereceğine dikkati çekerek desteklerinden dolayı Feyzioğlu'na teşekkür etti.

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Metin Feyzioğlu Siirt Siirt Barosu

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