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TBMM Başkanı Şentop, Alman Federal Meclisi Başkanvekili Friedrich ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2019 16:16 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Prof.

TBMM Başkanı Şentop, Alman Federal Meclisi Başkanvekili Friedrich ile görüştü

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Alman Federal Meclisi Başkanvekili Hans-Peter Friedrich ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve TBMM heyeti, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog, Güven, Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor. Şentop ve TBMM heyeti, Alman Federal Meclisi Başkanvekili Hans-Peter Friedrich ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Alman Federal Meclisi Başkanvekili Friedrich ile görüştü

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