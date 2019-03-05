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TBMM Başkanı Şentop KKTC Başbakanı Erhürman ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:45 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Rum tarafı, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve güç paylaşımına hazır değil" - KKTC Başbakanı Tufan Erhürman: - "Kıbrıs Türk tarafı olarak Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kıbrıs konusunda tam bir iş birliği içindeyiz"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güney Kıbrıs Rum kesiminin, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve güç paylaşımına hazır olmadığını söyledi.

İlk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapan Şentop, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile Başbakanlık Ofisinde bir araya geldi.

Şentop, TBMM Başkanı olarak ilk yurtdışı ziyaretini KKTC'ye yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başbakan Erhürman'ın Türkiye'de Ombudsman kurumunun kurulmasında büyük emeği olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti ve TBMM olarak KKTC'nin gelişmesine özel önem ve öncelik verdiklerini kaydeden Şentop, "Rum tarafı, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve güç paylaşımına hazır değil." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Rum tarafının, Kıbrıslı Türklere azınlık hakkı vermeyi ve adadaki statükonun devamını istediğini belirterek, bu bakımdan müzakerelerle, sonuç vermeyecek süreçleri yürütmenin Kıbrıs Türk halkına haksızlık olduğunu bildirdi.

Önceliğin Kıbrıs Türk halkının refahını yükseltmek ve KKTC ekonomisini geliştirmek olması gerektiğine vurgu yapan Şentop, KKTC'nin ekonomik kalkınması için Türkiye olarak eş güdüm içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Mustafa Şentop, güçlü bir KKTC'nin barışın tesisi için de önemli olduğunu belirterek, bu çerçevede hükümetin reform çalışmalarına destek verdiklerini, TBMM olarak teknik desteğe hazır olduklarını söyledi.

- "Rum lider, zaman kazanmaya çalışıyor"

Başbakan Erhürman da Şentop ve heyetinin KKTC ziyaretinin kendilerine onur verdiğini belirtti.

Kıbrıs müzakerelerinde Rum lider Nikos Anastasiadis'in tavrının umut verici olmadığını ifade eden Erhürman, uluslararası alanda tüm tarafların, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'nin çözüm için istekli olduğunu teslim ettiğini ama bunun Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına yansımadığını söyledi.

Başbakan Erhürman, Anastasiadis'in zaman kazanmaya çalıştığını, bunun için de sürekli değişik fikirler ortaya koyduğunu belirterek, "Kıbrıs Türk tarafı olarak Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kıbrıs konusunda tam bir iş birliği içindeyiz." diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının sosyal ve ekonomik kalkınması için çalıştıklarını ifade eden Erhürman, bu konuda da Türkiye ile tam uyum içinde olduklarını sözlerine ekledi.

TBMM Başkanı Şentop'a ziyaretinde, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi Necdet Ünüvar ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti.

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