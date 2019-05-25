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TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 22:57 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir araya geldi - Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgedeki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü.

Şentop, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı tarafından başkent Üsküp'teki "Villa Vodno" Cumhurbaşkanlığı rezidansında kabul edildi. Şentop'a Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Kuzey Makedonya-Türkiye ilişkileri ele alındı, dostane ilişkilerin üst düzeyde ve yoğun şekilde devam ettiği vurgulandı. Bölgedeki mevcut duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Pendarovski, Türkiye'nin, ülkesinin Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolundaki sürekli desteğiyle ilgili memnuniyetini ifade etti, stratejik partner Türkiye'nin, ülkesinin NATO'ya katılım protokolünü en kısa zamanda onaylayacağı yönündeki beklentisini aktardı.

Cumhurbaşkanı Pendarovski, ülkesinin NATO'ya üyeliğinin bölgenin istikrarına ve Kuzey Makedonya'nın genel iç sosyal ve politik durumuna etki edeceğini belirtti.

TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir araya geldi - Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgedeki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu

TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da

TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da

TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da

TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da

TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da

TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da

TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da

TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da

TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da

TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da

TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da

TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da

TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da

TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da
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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Makedonya Mustafa Şentop Stevo Pendarovski Türkiye Üsküp

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