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TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN  "10 KASIM" MESAJI    

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2019 15:17 | Son Güncelleme

ANKARA (DHA ) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof.

ANKARA (DHA ) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü sebebiyle yayımladığı mesajında "İşgalci ve istilacı batılı devletlerin bin yıllık şark planlarını boşa çıkarmak için ömrünü devletimize ve milletimize vakfetti." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mesajında şunları kaydetti:
"Bugün, "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" şiarıyla istiklal mücadelemize önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü.

Bugün, yas tutma ya da yakınma günü değil. Bilakis Meclisimizin ilk başkanını, istiklal mücadelemizin önderini, devletimizin kurucu liderini anlamak, ideallerini anlatmak için fırsat günüdür.

O, necip milletimizin Balkanlar, Kafkaslar, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da geçirdiği bütün safhaları yakından müşahede etmiş bir kurmaydı.

İnançlı, azimli ve kararlı bir kişiliğe sahipti.

Necip milletimizin kültürel genetiğinden gelen hasletlerini bilerek istiklal ve istikbal mücadelemizde en ağır sorumlulukları üstlendi.

İşgalci ve istilacı batılı devletlerin bin yıllık şark planlarını boşa çıkarmak için ömrünü devletimize ve milletimize vakfetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin şeref ve itibarını yükseltmek için hayatıyla imtihanlara girdi.

10 Kasım günlerinin bu büyük mirasa sahip çıkmak ve ebediyete kadar yaşatmak ve milletçe üzerimize düşen sorumlulukları idrak etmek için fırsat olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum.

Hepimizin görevi, necip milletimizin barış, huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmek ve devletimizi ebediyete kadar yaşatmak için gayret etmektir.

Devletimiz, zamanın ruhuna uygun şekilde kendini yeniden var etme kabiliyetine sahiptir. Yeni yönetim yapımız ve anlayışımız da bunun somut bir göstergesidir. Bu anlayışımız istikbalde de millî hedeflerimize ulaşma irademizin merkezinde olmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ile anıyorum. Medeniyetimizi yeniden ihya etme davamızın liderine vefatının 81'inci yılında rahmet diliyorum. Ruhu şâd olsun."

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