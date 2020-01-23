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TBMM Başkanı Şentop'tan, 'dokunulmazlık' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, "Kendi dokunulmazlığımı kaldırmadan Başbakan olarak Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına izin vermedim.

Besti KARALAR-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, "Kendi dokunulmazlığımı kaldırmadan Başbakan olarak Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına izin vermedim. Benim de kalktı dokunulmazlığım o anda" sözleri ile ilgili "O dönem toplamda 154 milletvekilinin dosyası vardı. Bunlardan 29'u AK Partili milletvekillerine aitti. 29 milletvekili arasında ona ait olan bir dosya yoktu" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te basın mensuplarının sorularını cevapladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Mayıs 2016 dönemine ilişkin 'dokunulmazlık' eleştiri hatırlatılması üzerine, bu tür polemiklere girmeyeceğini ancak o dönem Anayasa Komisyonu Başkanı olduğunu hatırlatarak bilgilendirme yapmak istediğini söyledi. Şentop, şöyle konuştu:
"O dönem tartışmalar hatırlanırsa; terör olayları ile ilgili dosyalar bakımından çok ciddi bir kamuoyu baskısı vardı. Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde tartışmalar vardı. O sırada bazı siyasi partilerin genel başkanları, milletvekilleri de 'sadece belli milletvekillerinin, belli siyasi parti milletvekillerinin, belli siyasi parti dosyalarının değil de dokunulmazlık dosyası olan bütün milletvekillerinin dosyaları kalksın' diye meydan okumuşlardı. Bu meydan okumaya ilk cevabı Sayın Cumhurbaşkanımız vermişti; 'Bizim için sorun yok. Biz bütün milletvekillerinin AK Partililer dahil dokunulmazlıklarını kaldırabiliriz.' Sonra süreç bunun üzerinden yürüdü. Sadece komisyonda olan dosyalar değil, Adalet Bakanlığı, Başkanlıkta olan, sürecin içinde olan dosyaların tamamı ile ilgili prosedür geliştirdik. Formül benim formülümdü. Bunların toplu olarak kaldırılmasına yönelik anayasaya ek bir madde eklenmesine dair değişiklik teklifiydi."
'ONA AİT DOSYA YOKTU'
Şentop, Davutoğlu'nun, o döneme ilişkin, "O zaman çıkıp açık şekilde 'kendim için kaldırmadığım dokunulmazlığı başka siyasiler için kaldırmam' dedim ve dokunulmazlıkların bütün siyasilere teşmil edilebilecek şekilde genişletilmesini sağladım. Yani kendi dokunulmazlığımı kaldırmadan Başbakan olarak Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına izin vermedim. Benim de kalktı dokunulmazlığım o anda" sözleri ile ilgili olarak da sürecin tamamı hakkında çok fazla bilgiye sahip olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:
"O dönem 800'ün biraz üzerinde dosya vardı. Toplamda 154 milletvekilinin dosyası vardı. Bunlardan 29'u AK Partili milletvekillerine aitti. Bahsettiğiniz kişinin (Ahmet Davutoğlu) bir dokunulmazlık dosyası yok idi. Yani dokunulmazlığın kaldırılması sadece hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen, dosyasıyla Meclis'e intikal eden milletvekilleri bakımından söz konusu. 550 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadı. Dokunulmazlık dosyası olan 29 milletvekili arasında ona ait olan bir dosya yoktu."

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